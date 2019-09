Kühler Kopf trotz Folter und Psychoterror: Wie eine französische Ex-Geisel zehn Monate beim IS überlebte

Die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) scheint als besiegt. Die verbliebenen Anhänger des IS haben sich zurückgezogen. «Das Regime von Baschir al-Assad hat zwar militärisch die Oberhand, doch das bedeutet keineswegs das Ende des Krieges», sagt Nicolas Hénin zum Stand des Krieges in Syrien. «Die Zivilgesellschaft des Landes ist weitgehend zerstört.» Am Donnerstag scheiterte ein UNO-Vorstoss für Waffenruhe in der Provinz Idlib, einer der letzten Rebellenhochburgen. Assad startete Ende April, unterstützt von der russischen Luftwaffe, eine grosse Offensive gegen die dortigen Rebellen. In Idlib leben rund drei Millionen Zivilisten. Neben Russland ist auch Amerika im Krieg in Syrien involviert. Obwohl Präsident Donald Trump unlängst den baldigen Abzug der Truppen verkündet hat.

Eine zentrale Rolle spielt auch die Türkei. Am Mittwoch hat Präsident Recep Tayyip Erdogan erneut betont, dass er gemeinsam mit Unterstützung der USA an der nordsyrischen Grenze eine Sicherheitszone einrichten will. Dort will Erdogan bis zu drei Millionen Flüchtlinge ansiedeln. Die Sicherheitszone soll entlang der türkischen Grenze zu den Kurdengebieten in Nordsyrien verlaufen. Diese Gebiete werden von kurdischen Volksverteidigungseinheiten kontrolliert, die mit der kurdischen Arbeiterpartei (PKK) eng verbunden ist. Ankara betrachtet die PKK als Bedrohung, die USA hingegen unterstützt die PKK als Partner im Kampf gegen die Dschihadisten. Nicolas Hénin sagt dazu: «Erdogan hat die politische Opposition gegen Assad unterstützt, doch jetzt treibt er die Kurden selbst in dessen Lager.» Ausserdem habe Erdogan mit über zwei Millionen Flüchtlingen ein probates Mittel, von Europa finanzielle und politische Unterstützung zu verlangen. (sda/ngü)