Interview Die Präsidentin des Thurgauer Heimverbandes sagt: «Es gibt immer noch Leute, die ohne Mundschutz in ein Altersheim laufen» Niemand will eine grossflächige Schliessung der Heime, «doch die Ampel steht auf Dunkelorange», sagt Marlene Schadegg, Präsidentin des Thurgauer Heimverbandes Curaviva. Es gehe um die Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheitsgrad. Die Strategien der einzelnen Institutionen dazu seien unterschiedlich. Schadegg würde sich wünschen, dass der Kanton weniger restriktiv mit Tests ist. Ida Sandl 07.11.2020, 05.15 Uhr

Marlene Schadegg ist Präsidentin des Thurgauer Heimverbandes Curaviva. Bild: PD

Sind die Alters- und Pflegeheime noch sicher für die Bewohner?

Marlene Schadegg: Absolut. Solange die Bewohner unter sich sind, besteht keine Gefahr. Das Virus wird von aussen in die Heime getragen, durch Angehörige und Mitarbeitende. Allerdings weiss das Personal, worauf es achten muss, um das Risiko zu minimieren.

Muss man die Heime also wieder schliessen?

Eine Situation wie im Frühjahr will keiner. Damals hat der Kanton die Schliessung aller Heime verordnet, das soll so nicht mehr stattfinden. Wir haben deshalb schon früh ein Ampelsystem ins Leben gerufen. Damit können wir die Häuser mit Massnahmen unterstützen und ihnen beim Entscheid einer zeitlich begrenzten Schliessung helfen.

Wo steht die Ampel jetzt?

Die Ampel steht auf Dunkelorange. Sie zeigt aber nicht nur die Situation der Heime an, sondern auch die kantonale Lage bezüglich der Covid-19-Fälle. Letztlich muss jeder Institutionsleiter selbst entscheiden, wie kritisch die Situation in seinem Haus ist. Bereits während und nach der ersten Welle hat sich gezeigt, dass die Leiter unterschiedliche Haltungen zum Dilemma Sicherheit versus Freiheit vertreten.

Rot würde Schliessung bedeuten, wann wäre dies der Fall?

So etwas wie eine Zahlengrenze gibt es nicht. Aber falls die Infektionen so stark ansteigen, dass jeder Zweite oder Dritte, der in unsere Häuser kommt, positiv ist, bleibt uns nichts anderes übrig. Eine komplette Schliessung sollte es nicht mehr geben, durchaus aber eine zeitlich begrenzte Schliessung einzelner Heime.

Also lieber kein Besuch?

Doch, aber man soll prüfen, mit wie vielen Menschen man Kontakt hatte. Wer ein Familienfest besucht hat oder sonst rege soziale Kontakte pflegt, sollte nicht gerade in ein Altersheim, auch wenn er keine Symptome hat. Das sind die grössten Verursacher der Covid-19-Fälle in Institutionen. Zudem kommt besser immer dieselbe Person aus einer Familie als jeden Tag jemand anders. Auch damit steigt das Risiko.

Sind die Leute leichtsinnig?

Ich weiss von anderen Institutionsleitern, dass immer noch Leute in die Heime laufen, ohne Mundschutz und ohne die Hände zu desinfizieren. Sie ahnen nicht, was so ein Besuch anrichten kann. Quarantäne heisst zehn Tage Einzelzimmer. Das ist schlimm für die Bewohner.

Gab es bisher viele Todesfälle?

Abgesehen von Weinfelden, bis jetzt nicht. Es geht aber auch um die Langzeitschäden, die Covid-19 bei 10 Prozent aller Erkrankungen auslöst und die immensen Herausforderungen bei Isolationen und Quarantäne, die das Personal dann mittragen muss.

Gibt es auch Heime im Thurgau, die coronafrei sind?

Durchaus, ich kenne ein paar Heime, die noch keinen einzigen Fall hatten. Insgesamt lässt sich aber sagen, dass die allgemeine Situation im Kanton sich auch in den Institutionen widerspiegelt. Die Anspannung ist bei Bewohnern wie auch den Mitarbeitenden spürbar.

Werden neue Bewohner getestet, bevor sie eintreten?

Nein. Wir Institutionsleiter würden das sehr begrüssen, doch der Kanton vertritt die Ansicht, ein Test sei am nächsten Tag veraltet. Das stimmt zwar, aber mit dieser Haltung könnten wir ja alle Tests bleiben lassen. Das ist der Knackpunkt, der immer noch zu Diskussionen führt.

Wie sieht es mit Tests aus, sobald ein Covid-19-Fall auftritt?

Wir hatten angeregt, dass bei positiven Covid-19-Fällen in einer Institution ein klares Testprozedere für Bewohner und Personal angeordnet werden solle. Denn die Zeit ist der kritische Faktor, umso schneller umfassender reagiert werden kann, umso eher kann eine Situation unter Kontrolle gebracht werden und Ruhe einkehren. Dies wurde bis dato nicht für nötig befunden.

Was würden Sie sich vom Kanton wünschen?

Wir hoffen, dass es bezüglich der Tests noch eine Kehrtwende gibt, denn andere Kantone machen dies. Wir sind mit dem Kanton und unter den Institutionsleitern aber wöchentlich im Kontakt, beides wird sehr geschätzt.

Haben die Heime genug Personal?

Die Mitarbeitenden sind unser höchstes Gut. Grundsätzlich hat niemand zu viel Personal. Bei massiven Ansteckungen wird dies das grösste Risiko und die Herausforderung werden. Viele Mitarbeiter verzichten auf soziale Kontakte, um sich nicht anzustecken. Der Kanton hat den Pool an Freiwilligen wieder aktiviert. Ob es reichen wird, wissen wir nach der zweiten Welle.