Live Parlamentswahlen in Grossbritannien: Johnsons Tories gewinnen nach ersten Prognosen die Wahlen deutlich Gemäss der ersten nationalen Hochrechnung der BBC werden die konservativen Tories die Wahlen gewinnen – Labour und die Liberaldemokraten verlieren die Wahlen klar.

Die Hochrechnung der Exit Poll. BBC

Um 23 Uhr Schweizer Zeit veröffentlichte die BBC die erste nationale Hochrechnung für das gesamte Vereinigte Königreich. Die sogenannte «Exit Poll» gilt in der Regel als sehr präzise und lag während der letzten Jahre meist richtig.

Die Hochrechnung besagt, dass die konservative Partei von Premierminister Boris Johnson rund 368 der total 650 Sitze holen werden. Es ist ein Triumph für den Premierminister: Die britischen Wähler haben Boris Johnson bei der Unterhauswahl am Donnerstag offenbar den erhofften Sieg beschert, die Partei erhält rund 50 Sitze mehr als vor zwei Jahren. Damit ist der mehrfach verschobene Austritt Grossbritanniens aus der EU am 31. Januar Gewissheit.

Für Johnson hat sich die erste Dezemberwahl seit 1923 bezahlt gemacht. Er hatte die Wähler mit der Begründung vorzeitig an die Urnen gerufen, das Parlament blockiere den geplanten EU-Austritt. Die Torys (offizieller Name: konservative und unionistische Partei) haben ihr gutes Ergebnis offenbar vor allem Wählern in England zu verdanken.

Die Labour-Opposition musste unter ihrem dezidiert linke Positionen vertretenden Vorsitzenden Jeremy Corbyn erheblich Federn lassen; im neuen Unterhaus dürfte sie nur noch mit 191 Abgeordneten vertreten sein. Dies wäre das schlechteste Ergebnis seit dem Zweiten Weltkrieg.

Die dezidiert pro-europäischen Liberaldemokraten (LibDems) von Jo Swinson können ihre Sitzzahl nicht erhöhen und stagnieren bei 13 Sitzen. Sie bleiben somit klar hinter den Erwartungen zurück.

Die rechtsnationale Brexit-Partei von Nigel Farage erhält 0 Sitze und wird damit abgeschlagen letzte nationale Partei.

Die schottische Nationalisten-Partei von Nicola Sturgeon wird erhebliche Gewinne verzeichnen und kommt in Schottland auf 55 Sitze. Somit könnten sie ihren Höchststand von 2015 (56 Sitze) beinahe erreichen. Wenn sich die Prognose bestätigt, hat die schottische Nationalpartei SNP im britischen Norden abgeräumt: 59 Mandate werden dort vergeben. Den Unabhängigkeitsbestrebungen der Nationalisten wird diese Wahl-Prognose neuen Aufwind verleihen.

Genaue Resultate werden während der Nacht erwartet. Ausgezählt werden die Resultate der 650 einzelnen Wahlkreise seit 23 Uhr. Jeder Wahlkreis wird einzeln bekannt gegeben. Daher dauert es relativ lange, bis ein endgültiges Resultat feststeht. Folgende Zeitangaben werden für die Wahlnacht wichtig sein:

24 Uhr: die ersten definitiven Wahlresultate werden erwartet. Die beiden Wahlkreise Sunderland und Newcastle liefern sich dabei immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer zuerst ist.

03 Uhr: Etwa 100 Sitze werden ausgezählt sein und somit wird eine erste Richtungs-Einschätzung möglich sein.

04 Uhr: Einige Resultate der wichtigsten Wahlkreise werden bekanntgegeben.

06 Uhr: Die Londoner Wahlkreise sollten ausgezählt sein.

08 Uhr: Um diese Zeit etwa sollte das amtliche Endergebnis aller 650 Wahlkreise vorliegen.

Wenn um 8 Uhr eine Partei das absolute Mehr von 326 Parlamentssitzen erreicht, kann sie alleine regieren. Wenn nicht, kommt es zu einem sogenannten «Hung Parliament» – einer Koalitionsregierung.

Verfolgen Sie die Wahlen live Während der Nacht werden wir Sie laufend über die Wahlen in Grossbritannien informieren. Am Freitagmorgeen, sobald das Endresultat bekannt ist, liefern wir Ihnen die aktuellsten Ergebnisse und Analysen. Während der Nacht können Sie den TV-Live-Stream der BBC hier verfolgen.

