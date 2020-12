Gewaltverbrechen Tote Frau aus Egnacher Wald: Tatverdächtige Vermieterin ist Hobbyschützin +++ Opfer wohl im eigenen Haus getötet +++ Staatsanwaltschaft sucht Autofahrer Die Polizei geht offenbar davon aus, dass die 62-jährige Schweizerin in ihrem Haus in Bottighofen getötet wurde und erst nachträglich in den Wald bei Egnach geschafft worden ist. Ihre Wohnungsvermieterin sitzt in Untersuchungshaft. Ida Sandl und Riccardo Iannella 15.12.2020, 17.59 Uhr

Bottighofen: In diesem Wohnhaus hat die getötete 62-Jährige gewohnt. Donato Caspari

Noch immer sucht die Polizei nach dem Autofahrer, der die Tatverdächtige am 29. Oktober vom Parkplatz Vitaparcours in Scherzingen nach Bottighofen gefahren hat. Es ist exakt der Tag, an dem die getötete 62-jährige Schweizerin verschwunden ist. Und am Scherzinger Vitaparcours wurde auch ihr verlassenes Auto gefunden.

Die Tatverdächtige kannte sich aus mit Waffen

Dass sie es selber dorthin gefahren hat, wirkt aber eher unwahrscheinlich. Einiges deutet darauf hin, dass auch die Polizei davon ausgeht, dass die Frau bereits in ihrem Wohnhaus in Bottighofen getötet wurde. Zumindest berichten Anwohner davon, dass Keller und Waschküche versiegelt waren, also dort nach Spuren gesucht wurde. Die Anwohner seien auch von den Fahndern gefragt worden, ob sie Schüsse gehört hätten.

Bekannt ist, dass die Tatverdächtige Hobbyschützin ist und seit zwei Jahren auch Mitglied beim Schützenverein Kreuzlingen. Dort bestätigt man, dass sie hin und wieder zum Training gekommen sei. Motiv für die Schreckenstat seien Mietschulden des Opfers gewesen, mutmasst der «Blick». Die Vermieterin soll Aggressions- und Alkoholprobleme haben.

Wurde das Auto in Scherzingen abgestellt, um Spuren zu verwischen?

Ein mögliches Szenario wäre, dass die Tatverdächtige die Leiche mit ihrem Auto in den Egnacher Wald gefahren und dort weggeworfen hat. Allerdings liegt der Fundort der Leichenteile etwa 20 Kilometer entfernt vom Vitaparcours, wo das Auto entdeckt wurde und von wo aus die Verhaftete per Anhalter nach Bottighofen gefahren ist. Dass die beiden Fundstellen nicht identisch sind, könnte allerdings in der Absicht des Täters oder der Täterin geschehen sein, um die Spuren zu verwischen.

In einem Waldstück bei Egnach wurden die sterblichen Überreste der getöteten Frau gefunden. Andrea Stalder

Ermittlungen sind sehr schnell vorangeschritten

Bisher sind die Ermittlungen sehr schnell vorangeschritten: Am 5. Dezember wurden die Leichenteile entdeckt, schon am 11. Dezember wurde die Vermieterin nach der Hausdurchsuchung verhaftet. Seitdem sitzt die Frau in Untersuchungshaft. Marco Breu, Mediensprecher der Thurgauer Staatsanwaltschaft, sagt:

«Derzeit gibt es keine Hinweise auf weitere Tatbeteiligte am Tötungsdelikt.»

Dies könne aber in diesem frühen Verfahrensstadium auch nicht ausgeschlossen werden. Ob die Ermittler mittlerweile alle sterblichen Überreste gefunden haben, will Breu nicht kommentieren. Er sagt:

Marco Breu, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Thurgau. Andrea Stalder

«Gerade bei der Fundsituation handelt es sich um Täterwissen, weshalb wir hierzu noch keine Angaben machen.»

Die Staatsanwaltschaft will nächste Woche umfassender über die Erkenntnisse der Strafuntersuchung informieren.

Dringender Zeugenaufruf der Staatsanwaltschaft

Nach heutigen Erkenntnissen liess sich die 54-jährige Tatverdächtige am 29. Oktober 2020 im Verlaufe des Tages vom Parkplatz Vitaparcours in Scherzingen, der an der Verbindungsstrasse zwischen Schönenbaumgarten und Bottighofen liegt, von einem unbekannten Autofahrer per Anhalter mitnehmen. Bei dieser Mitfahrt nahm die Tatverdächtige auf der Rückbank Platz und stieg in Bottighofen an der Hauptstrasse, in der Nähe der Raiffeisenbank, wieder aus. Der unbekannte männliche Autofahrer wird dringend gebeten, sich unter der Nummer 058-345-22-22 bei der Kantonspolizei Thurgau zu melden.

Die Nachbarn kannten sie kaum

Das Mehrfamilienhaus an der Bottighofer Hauptstrasse hat keine direkt angrenzenden Häuser. Das sich im Umbau befindende Gasthaus Bären ist das nächste Gebäude. Dies scheint auch den Kontakt mit Nachbarn beeinflusst zu haben. Eine Frau, die im Quartier nebenan wohnt, sagt:

«Wer dort genau wohnt, kann ich nicht sagen. Es sind aber schon etwas seltsame Personen.»

Sie habe im Sommer, wenn sie draussen sass, ab und zu etwas gehört. Im Winter sei es im Haus aber meistens still gewesen. Eine andere Anwohnerin sagt: «Es sind eher verschlossene Personen. Ich habe sie nicht oft gesehen.» Auch Leute, die öfters am Haus vorbeilaufen, behaupten, sie hätten nie Aussergewöhnliches von innen gehört. «Ich habe zwar vom Leichenfund gelesen, wusste aber nicht, dass das Opfer hier gewohnt hat», sagt ein weiterer Passant.