Erdogans Offensive in Syrien forderte bereits 15 Todesopfer

Der türlische Präsident Recep Tayyip Erdogan verfolgt den Beginn der Militär-Operation zusammen mit seinem Verteidigungsminister. (Bild: Keystone)

Putin und Trump können Erdogan nicht bremsen

Der Einmarsch türkischer Truppen in Syrien war seit Anfang Woche erwartet worden. Präsident Erdogan will einen kilometerbreiten Schutzkorridor errichten. Die Offensive richtet sich gegen die Kurden in Syrien, in denen Erdogan eine Gefahr für sein Land sieht.