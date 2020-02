Der Arzt, der vor dem Corona-Virus warnen wollte, ist tot – jetzt wird er als Held gefeiert Li Wenliang ist im Alter von 34 Jahren nach einer Infektion mit dem Corona-Virus verstorben. Der Arzt hatte öffentlich gemacht, wie die Behörden in Wuhan den Ausbruch des neuartigen Virus zunächst verharmlosten. 07.02.2020, 06.57 Uhr

(mim/watson.ch) Er war einer der ersten, die vor dem Corona-Virus warnten – nun ist er tot: Der Augenarzt Li Wenliang. Als er seine Warnung ausgesprochen hatte, wurde er von der Polizei vorgeladen und man warf ihm vor, die «öffentliche Ordnung mit falschen Angaben in ernster Weise bedroht» zu haben. Doch der Arzt liess sich nicht einschüchtern und machte die Aktion der Polizei später publik. Damit bewies er, was viele bereits befürchteten: Die Behörden in der chinesischen Provinz Wuhan hatten versucht, die Sache zu vertuschen.