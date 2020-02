Die erste Vorwahl der Demokraten war in der Nacht auf Dienstag im Chaos versunken. Die Partei sah sich, nach der ersten Abstimmung in Iowa, nicht in der Lage Ergebnisse zu veröffentlichen. Schuld daran sei ein App, das die Ergebnisse hätte erfassen sollen.

Visthanna Vimalakanthan 04.02.2020, 13.05 Uhr