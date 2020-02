Romanshorn: Eine Predigt zum Lachen Premiere für Anne Zorell Gross: Ihr Fasnachtsgottesdienst war geprägt von feinem Heiligen-Humor. Markus Bösch 24.02.2020, 11.30 Uhr

Sie bewies Witz und Charme. Die neue Gemeindeleiterin der katholischen Pfarrei St.Johannes, Anne Zorell Gross, nahm am Sonntag in ihrer Vers-Predigt zum Fasnachtsgottesdienst Menschen auf dem Sockel – also Heilige – ins Visier und damit gleich auch die anwesenden Besucherinnen und Besucher.