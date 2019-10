Mit der Zeitumstellung wechseln wir in die gemütlichste Jahreszeit: 10 Erlebnisse, die den Herbst zum Genuss machen Wenn die Uhr auf Winterzeit gestellt wird und die dunklere Jahreszeit da ist, muss man nicht dem Sommer nachtrauern. Auch der Herbst hat viele schöne Facetten, die Natur zeigt sich jetzt von einer faszinierenden Seite. Nicht zuletzt tut es nach einem aktiven Sommer gut, ein paar Gänge runterzuschalten und es sich daheim gemütlich zu machen. Christa Kamm-Sager

Herbstliches Licht bei Blatten zwischen Speicher und Teufen. (Bild: Peter Tannheimer)

Herbststimmung, früh am Sonntagmorgen irgendwo im Gossauer Wald. (Bild: Remo Schläpfer)

Goldener Herbst am Unteren Sönderli am Fuss des Kronbergs. (Bild: Wolfgang Reisser)

Herbsttraum am Wenigerweiher. (Bild: Christian Wild)

Nebelbank auf dem Chapf. (Bild: Christian Wild)

Nebelspaziergang durch den Chapfwald. (Bild: Christian Wild)

Nebelwelle am Chapf (Bild: Christian Wild)

Mystischer Chapfwald. (Bild: Christian Wild)

Das Kloster Magdenau ist eine Zisterzienserinnenabtei in der Ortschaft Wolfertswil, Gemeinde Degersheim. (Bild: Luciano Pau) Herbstgold. (Bild: Hans Aeschlimann)

Ein Grasfrosch vor Fliegenpilzen. (Bild: Toni Bürgin)

Der Herbst kündigt sich in Heiden an. (Bild: Fredy Zünd)

Auf dem Weg zum Ofenloch (Bild: Melanie Nef)

Ein violetter Schleierling im Gegenlicht im Oberandwiler Wald). (Bild: Thomas Ammann)

Ein Herbsttag am Bettenauer Weiher. (Bild: Franz Gerhard)

Der Herbst zeigt seine Farben und Formen. (Bild: Rolf Schweizer)

Hagebutten am Gübsensee. (Bild: Wolfgang Ponader)

Herbstlicher Spaziergang am See in Rorschach. (Bild: Doris Sieber)

Kastanie in herbstlicher Hülle. (Bild: Stephan Lendi)

Die Blätter in Uttwil sind schon unten, die Äpfel sind noch oben. (Bild: Hansjörg Oesch)



Ab Sonntag ist es wieder am frühen Abend dunkel – bis zum letzten Märzwochenende laufen die Uhren auf Winterzeit, und auch unsere innere Uhr steht auf Rückzug und Gemütlichkeit. Zehn Tipps, wie die ruhige Jahreszeit gefeiert werden kann.

1. Ein Feuer entfachen – drinnen oder draussen

Ein Feuer und ein heisser Tee wärmen Körper und Seele. (Bild: Getty)

Der Tanz der Flammen hat eine wärmende und beruhigende Wirkung auf Körper und Seele. Ein Feuer taucht die Umgebung in ein oranges Licht und verbreitet eine ruhige Atmosphäre. Wer in der Stube einen Ofen hat, kann sich also glücklich schätzen. Aber auch draussen kann man die wohltuende Wirkung eines Feuers geniessen. Eingehüllt in warme Decken, mit einem Tee in der Hand um ein knisterndes Feuer sitzen und sich vom Tag erzählen, das ist ein schönes Gemeinschaftserlebnis.

2. Ein Abend nur mit Kerzenlicht

Kerzenlicht verbreitet eine behagliche Atmosphäre. (Bild: Getty)

Auch Kerzen sollte man nicht erst an Weihnachten anzünden. Die kleine Flamme sorgt im Nu für grosse Behaglichkeit. Weshalb nicht mal einen ganzen Abend lang nur mit Kerzenlicht zu Hause verbringen?

3. Wellness-Auszeit in einem Ostschweizer Hotel

Aufguss in der Sauna. (Bild: Fotolia)

Um einen Spabereich in einem gediegenen Hotel geniessen zu können, muss man nicht zwingend Wellnessferien buchen. Viele Hotels in der Ostschweiz bieten Day-Spa-Arrangements an. Oft sind die Wellnessbereiche in Hotels nicht den ganzen Tag voll belegt, und so lässt sich hier viel Ruhe und Privatsphäre – und etwas Luxus – finden, und man kann einen Tag lang abtauchen und die Welt vergessen.

4. Spaziergang durch den Herbstwald

Rascheln unter den Füssen, eine Farbenpracht fürs Gemüt: Ein Waldspaziergang ist im Herbst besonders schön. (Bild. Nana Do Carmo)

Ruhe finden lässt sich auch bei einem Spaziergang durch den bunten Herbstwald. Noch sind viele Blätter an den Bäumen, doch schon bald werden die Äste kahl sein, dafür raschelt das Laub umso schöner unter den Füssen.

5. Ein Ausflug vom Nebel an die Sonne

Wenn das Unterland im Nebel versinkt, ist ein Ausflug an die Sonne besonders reizvoll. (Bild: Nana Do Carmo)

Nebel hüllt alles in Watte und macht die Welt ruhiger. Doch nach einigen Nebeltagen wächst die Sehnsucht nach der Sonne, und wer dann einen Ausflug über die Nebeldecke macht, kann Mystisches erleben. Gerade dort, wo sich der Nebel auflöst und sich die Sonne durchsetzt, sind die Stimmungen unvergleichlich – ein wahres Naturschauspiel.

6. Kürbis aushöhlen, verzieren und eine Suppe kochen

Mit Kürbissen lässt sich wunderbar Herbststimmung in die eigenen vier Wände zaubern. Allein der Anblick der bunten, prallen, verschiedenartigen Früchte ist ein Augenschmaus. Bis zum ersten Frost verkaufen viele Bauern ihre Kürbisse direkt ab Hof.

Ein Kürbissortiment ist eine Zierde vor jeder Haustüre.

Die meisten Speisekürbisse eignen sich für köstliche Suppen. Möchte man dazu auch noch einen Kürbis schnitzen, lohnt es sich, eine etwas grössere Sorte zu kaufen. Das ergibt dann allerdings auch ein grosses Quantum an Suppe.

7. Gäste einladen zu einer Kürbissuppe und einem Spielabend

Bei Spielen kommt auch das Lachen nicht zu kurz. (Bild: Mareycke Frehner)

Nichts ist gemütlicher und lustiger, als einen Abend lang zusammen mit der Familie oder guten Freunden zu spielen. Es gibt viele gute Brettspiele, wer etwas rumfragt, kriegt im Nu Tipps für das beste und spannendste Spiel. Und da ja auch noch genug Kürbissuppe übrig ist, braucht es nicht extra viel Zeitaufwand, um die Gäste auch kulinarisch zu verwöhnen.

8. Apfelmus kochen und Vorrat für den Winter anlegen

Der Thurgau ist ein Apfelkanton. (Bild: Reto Martin)

Wer im Herbst, wenn es Gemüse und Obst im Überfluss gibt, für den Winter vorsorgt, schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe: Im Winter freut man sich über den Vorrat, und während Zeiten der Fülle kann man dafür sorgen, dass die Ernte sinnvoll verwertet wird. Zudem riecht es im ganzen Haus fein nach Apfel und Zimt, wenn eine Pfanne voll mit Äpfeln zu Apfelmus verarbeitet wird.

9. Ein Buch lesen

Das Smartphone auf die Seite legen und wieder mal ein gutes Buch lesen. (Bild: Getty)

Überflutet mit den täglichen Möglichkeiten und Meldungen auf dem Smartphone, bleibt anderer Lesestoff oftmals auf der Strecke. Doch ein gutes Buch ist durch nichts zu ersetzen und entführt aus dem Alltag in eine andere Gedankenwelt. Darum: Bestseller-Listen studieren, die Bibliothek aufsuchen und ab auf die Couch. Das Smartphone bleibt derweil im Flugmodus.

10. Einen Drachen steigen lassen

Wenn der Föhn bläst, tanzt der Drachen im Wind. (Bild: Urs Bucher)

Einen Drachen in den Himmel steigen lassen kann man auch ohne Kinder. Mit macht's allerdings doppelt so viel Spass. Im Idealfall fliegt der Drachen so schön und gleichmässig, dass man sich auf eine Decke in die Wiese legen kann und der Drachen über einem am blauen Himmel lustig tanzt. In der Realität ist es natürlich meist etwas weniger romantisch – aber dann war man wenigstens etwas draussen an der frischen Luft.