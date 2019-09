Ihre Mutter ist stolz auf sie: Veronica Martins ist Miss Oktoberfest Tannzapfenland 2019 Veronica Martins ist die neue Miss Oktoberfest Tannzapfenland. Sie ist stolz auf diesen Titel, hätte ihn aber auch anderen gegönnt – zum Beispiel ihrer Mutter, obwohl diese (noch) nicht teilgenommen hat. Christoph Heer

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Lina Martins ist aktuell wohl die stolzeste Mutter in Dussnang. Ihre Tochter Veronica ist die neue Miss Oktoberfest Tannzapfenland. (Bild: Christoph Heer)

Da lachen die beiden, zu Hause im Garten, im Westen von Dussnang. Die Schärpe der Miss Oktoberfest hält nicht die neugewählte Miss, sondern ihre Mutter. «Stimmt schon. Ich bin unglaublich stolz auf Veronica, es ist ja auch nicht alltäglich, dass die eigene Tochter mit einem Missen-Titel nach Hause kommt.»

«Ich bin aufgestanden und habe in der Stube den wunderschönen Blumenstrauss gesehen, da dachte ich mir schon, dass da etwas im Busch sein könnte.»

Lina Martins’ Augen leuchten, wenn sie sich an vergangenen Samstagmorgen erinnert. «Ich bin aufgestanden und habe in der Stube den wunderschönen Blumenstrauss gesehen, da dachte ich mir schon, dass da etwas im Busch sein könnte. Dass meine Tochter aber wirklich neue Miss Oktoberfest Tannzapfenland geworden ist, glaubte ich erst, als ich bei ihr im Zimmer die Schärpe gesehen habe.»

Jetzt geht’s auf die grosse Reise

Veronica Martins (24) erlebt aktuell eine äusserst interessante Zeit. Nebst einem Autokauf und dem Titelgewinn, plant sie ihre mehrmonatige Reise, welche sie Mitte Oktober in Angriff nimmt.

«Irgendwie passt momentan alles zusammen. Mein neues Auto, neue Miss Oktoberfest und bald in die Ferien, mit Sprach- und Tanzaufenthalt in Kolumbien.» Sieben Wochen werde sie dort bleiben, ehe es via Segeltour nach Panama geht. «Von da aus werden Costa Rica und Jamaika angepeilt, bis ich dann zur Weihnachtszeit in Rio de Janeiro ankomme.»

Eine Miss Oktoberfest Tannzapfenland auf Reisen, aber eine Hinterthurgauerin durch und durch. Als Privatkundenberaterin bei der Raiffeisenbank Aadorf kann sie darauf zählen, nach ihrer Rückkehr wieder an derselben Stelle weiterzuarbeiten.

«Am Montagmorgen wussten es schon einige aus der Zeitung oder den sozialen Medien, dass ich am Freitag vorher neue Miss Oktoberfest geworden bin. Auch sonst bin ich schon oft darauf angesprochen worden; ein komisches, aber cooles Gefühl.» Veronica Martins hat, bis auf die Austragung im Jahr 2016, an allen Oktoberfesten teilgenommen. Im vergangenen Jahr schaffte sie es, als Drittplatzierte, schon auf das Podium; also kaum eine andere, die den Titel mehr verdient als die sympathische Dussnangerin.

Mehrere Oktoberfeste, noch nie in München

An der ersten Durchführung dieses beliebten Oktoberfests stand Veronica Martins gar als Servicemitarbeiterin im Einsatz und bediente die Durstigen mit unzähligen Mass Bier. «Mehr als zwei Mass zu tragen, habe ich mir damals nicht zugetraut, ich denke aber, dass ich vier schaffen würde.»

«Wenn die Stimmung stimmt, trinke ich dann schon mal zwei ganze Mass.»

Sie selbst mag übrigens Bier sehr: «Wenn die Stimmung stimmt, trinke ich dann schon mal zwei ganze Mass», sagt das Mitglied des Turnvereins Dussnang-Oberwangen – augenzwinkernd.

Auch mit dem Dirndl hat sie sich angefreundet, so sieht man die junge Frau jährlich an mehreren Oktoberfesten, natürlich eingekleidet mit einem ihrer beiden Dirndl. «Was ich dann künftig unbedingt noch erleben will, ist die Teilnahme am grossen Bruder unseres Oktoberfestes. München werde ich mir irgendwann gönnen.»