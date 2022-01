Porsche-Chef Oliver Blume im Interview über die Zukunft der Marke

Die Faszination «Porsche» ist eng verbunden mit dem Verbrennungsmotor. Präsident Oliver Blume will das Unternehmen in eine elektrifizierte Zukunft führen – und die Tradition mit synthetischen Kraftstoffen am Leben erhalten.

Philipp Aeberli Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr