Wettbewerb Wir verlosen 10x2 Stehplatztickets für FCSG 1879 vs. Servette FC Sonntag, 9. Februar 2020 um 16:00 Uhr, kybunpark 03.02.2020, 14.57 Uhr

Nachdem der FC St. Gallen am vergangenen Wochenende gegen den FC Basel gewonnen hat, stehen die Espen nun auf dem 1. Platz der Super League. Jetzt müssen sich die St. Galler beweisen und am Sonntag gegen Servette gewinnen, um an der Tabellenspitze zu bleiben.

Am Sonntag, 9. Februar 2020 spielt der FC St. Gallen 1879 gegen Servette FC im kybunpark.