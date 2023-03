Bündner-Spezialitäten im Geschenkkorb

ANGEBOT Spezialitäten und Geschenkkörbe von Albert Spiess zu Ostern mit 20% Rabatt Jutta Sosseh 03.03.2023, 11.26 Uhr

Kulinarische Reise ins Bündnerland



Danke zu sagen ist das Schönste, was es gibt. Wertschätzung das höchste Gut, das wir schenken dürfen. Dank aboplus profitieren Sie als Abonnent:in von einem Spezialpreis auf die Geschenkkörbe von Albert Spiess.



Im Albert Spiess Genuss Shop in der Ganda in Landquart und im shop.albert-spiess.ch stehen eine grosse Auswahl an genussvollen Geschenkideen für Sie bereit. Die sorgfältig ausgewählten Geschenkkörbe mit original Bündner Qualitätsprodukten, vom hauchzarten Bündnerfleisch, über würzigen Salsiz, bis hin zur legendären Bündner Nusstorte, entführen Sie ins schöne Bündnerland. Das ideale Geschenk für Freunde und allen, denen Sie etwas Gutes tun möchten. Im Genuss Shop finden sie nebst den Albert-Spiess-Trockenfleisch-Spezialitäten auch viele andere regionale Spezialitäten von über zwanzig Bauern und Produzenten aus dem Bündnerland. Alpkäse, Berg- und Geisskäse, Berghonig, Bündner Nusstorten und Birnenbrote, Konfitüren, Weine aus der Bündner Herrschaft, lokale Biersorten und Spirituosen runden das Sortiment ab.