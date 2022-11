15:00 Uhr Donnerstag, 17. November 2022

Experte Benno Lüthi

Benno Lüthi. Bild: PD

Mit an Bord ist Benno Lüthi, 1945 in Zürich geboren.

Nach einer chemisch technischen Lehre an der Eidgenössichen Technischen Hochschule Zürich arbeitete er weitere fünf Jahre als Assistent an der ETH. Anschliessend folgte eine Ausbildung in medizinischer Chemie am Kinderspital Zürich. Von 1969 bis 1994 war er Leiter und Miteigentümer des medizinischen Laboratorium Diagnostica in Zürich. Nebst Untersuchungen in der Humanmedizin führte der Betrieb auch eine Abteilung für Veterinärmedizin, speziell auch im Bereich Parasitologie bei Wildtieren. 1990 wurde er in den Stiftungsrat der Stiftung zum Schutze der Fledermäuse in der Schweiz aufgenommen.

1997 war er Mitbegründer der Stiftung Antarctic Research Trust (ART). Benno Lüthi ist Präsident dieser Stiftung und engagiert sich seitdem für den Schutz der Antarktischen Tierwelt.

Antarctic Research Trust Das Ziel der Stiftung Antarctic Research Trust (ART) ist wissenschaftliche Forschungsprojekte an antarktischen und subantarktischen Tieren durchzuführen bzw. zu unterstützen, um diese Tiere und ihren Lebensraum besser schützen zu können. Den Schwerpunkt der Forschung bildet die Ernährungsökologie von Pinguinen im Südwest-Atlantik. Die durch die Forschung des ART gewonnenen Erkenntnisse werden nicht nur in der wissenschaftlichen Fachliteratur und diversen Medien publiziert, sondern auch den verantwortlichen Regierungsstellen und Umweltschutz-Organisationen zur Verfügung gestellt. Der ART ist zudem engagierter Partner im «Forum for the conservation of the Patagonian Sea andareas of influence». www.antarctic-research.org

Seit 2004 ist er bei Feldarbeiten bei verschiedenen Forschungsprojekten auf den Falklandinseln, in Argentinien und Chile tätig. Er ist Co-Autor von etwa 20 wissenschaftlichen Publikationen und Buchkapiteln. Seit 2017 arbeitet er auch in der Tierpflege am ZOO Zürich. Seit 1997 bereist Benno Lüthi regelmässig die Antarktis, zuerst als Passagier, dann auf verschiedenen Schiffen im Expeditionsteam. Bei diversen Vollcharter-Reisen von Background Tours auf MS Hanseatic und MS Bremen hatte er die Funktion als Lektor und/oder Expeditionsleiter.