Kurzer Abstecher in den Sommer

Stadtführerin Karin und Busfahrer Walter. Im Fussball sind sie sich nicht einig. Bild: Manuel Nagel

Fussball oder Stadtrundfahrt? Keine einfache Entscheidung, ich spekuliere mal auf beides und beginne um 14 Uhr die Fahrt in einem der vier Busse – mit der Option, etwas früher auszusteigen. Oder verbunden mit der Hoffnung, dass der Fahrer selber das Spiel sehen will und etwas aufs Gaspedal drückt. Unser Fahrer heisst Walter, die Fremdenführerin Karin. Von den Namen her könnten sie also locker als Schweizer durchgehen.

Die «Plaza de Mayo» im Zentrum von Buenos Aires. Bild: Manuel Nagel

Erster Stopp ist die «Plaza de Mayo». Der Platz ist selbstverständlich nicht nach der Mayonaise benannt, sondern nach dem Monat Mai. Etwa 20 Minuten haben wir Zeit, um die Catedral Metropolitana anzusehen, wo einst Papst Franziskus wirkte, bevor er als Stellvertreter Gottes nach Rom befördert worden ist. Ausserdem steht inmitten des Platzes noch die Pirámide de Mayo. An den Gittern rund um diese Pyramide seien zur Zeit sehr viele Zettel angebracht, weil vor kurzer Zeit eine der «Madres de Plaza de Mayo» gestorben sei. Diese Mütter des Platzes der Mairevolution standen am Anfang einer Bewegung, die heute eine der wichtigsten Menschenrechtsorganisationen Argentiniens sind. Sie protestierten zur Zeit der Militärdiktatur gegen das Verschwinden ihrer Kinder. Mehr Infos gibt es unter dem Link oben.

Alte bunte Häuser mit viel Charme und gelb-blaue Fussballtrikots, wo man hinschaut. Das ist das Viertel «La Boca», was übersetzt «er Mund» heisst. Bild: Manuel Nagel

Zweiter Stopp ist das Viertel La Boca. Gelb und Blau sind dort die vorherrschenden Farben, denn sie stehen auch für den Club Atlético Boca Juniors. Das ist jener Fussballklub, bei dem Diego Armando Maradona gross wurde. Also dessen Grösse, die blieb irgendwann bei 1.65 Meter stehen, aber für die Menschen im Viertel La Boca zählt diese messbare Grösse natürlich nicht. Unsere Stadtführerin Karin verrät, dass sie da mit Walter in Konkurrenz stehe. Er fane für die Boca Juniors, sie hingegen sei eine Anhängerin von River Plate, dem grossen Rivalen von Boca, ebenfalls aus Buenos Aires. Wir fahren am Stadion von Boca vorbei, das den Namen «La Bombonera» trägt – die Pralinenschachtel. Und an jeder Ecke kann man in irgendeinem Shop Trikots von Boca oder Argentinien kaufen. Es ist nicht das Prachtsviertel von Buenos Aires, und am Abend sei es nicht ratsam, hierher zu kommen. Aber tagsüber hat es viele Touristen, die sich die vielen bunten Häuser anschauen.

Der Friedhof «La Recoleta». Bild: Manuel Nagel

Dritter und letzter Stopp ist dann die Mauer des «Cementerio de la Recoleta», ein Promifriedhof mit Mausoleen. Zwar liegt nicht Maradona hier begraben, aber immerhin Eva Perón, die bei uns durch das Musical «Evita» und das Lied «Don’t Cry For Me Argentina» von Madonna bekannt wurde. Dass die an Krebs sehr früh gestorbene Präsidentengattin ausgerechnet auf diesem Friedhof der Reichen und der Oberklasse beerdigt sei, passe jedoch nicht, meint Karin, weil sie sich eigentlich immer für die Unterschicht eingesetzt habe.

Eva Perón wird von vielen Argentiniern immer noch verehrt und geliebt. Die anderen hassen sie. Hier ist sie überdimensional an der Fassade des Sozialministeriums an der Avenue des 9. Juli verewigt. Bild: Manuel Nagel

Neben dem Friedhof sind einige Strassencafés, in denen die Menschen schon gebannt auf den Bildschirm starren. Es steht immer noch 0:0 zwischen Argentinien und Mexiko. Bislang haben wir und auch Walter noch nicht wirklich etwas verpasst. Und das Timing stimmt, der Bus fährt zurück ins Hotel, die zweite Halbzeit können wir noch mitverfolgen. Ich suche eine Bar direkt am Kanal der Speicherstadt auf, gleich bei der Frauenbrücke. In der 64. Minute grenzenloser Jubel, als Argentinien das 1:0 in dem Spiel, das es unbedingt gewinnen muss, schiesst. Torschütze? Na klar, Superstar Lionel Messi. Kurz vor Schluss macht dann Enzo Fernandez mit dem 2:0 alles klar. Die Argentinier müssen also nicht vorzeitig heimfliegen aus Katar. Sie können immer noch Weltmeister werden.

Maradona ist tot, es lebe Messi! Beide trugen bzw. tragen die Nummer 10. Bild: Manuel Nagel

Den ganzen Tag über ist es ziemlich warm gewesen. Wer mit der Daunenjacke der «Expedition Antarktis» angereist ist, der hat sie im Hotel gelassen, denn die Temperaturen haben heute in der argentinischen Hauptstadt fast 30 Grad betragen. Bevor es morgen Sonntag in den kühlen Süden geht, ist der heutige Tag so etwas wie ein kurzer Abstecher für einen Tag in den Sommer gewesen – wobei ja hier auf der Südhalbkugel auch tatsächlich Sommer ist.

Wunderschön, der Blick aus dem 32. Stock unseres Hotels auf den Kanal der Speicherstadt mit der Flaniermeile mit den vielen Restaurants. Bild: Manuel Nagel

Den Abend verbringt das Team von CH Media, Background Tours und Ruefa Reisen noch in einem Steak-Restaurant, das ebenfalls an diesem Kanal in der Speicherstadt liegt, und den Schlummertrunk gibt es in der Crystal Bar im 32. Stock unseres Hotels, von wo man eine tolle Aussicht auf Buenos Aires bei Nacht hat. Auch einige unserer Expeditionsteilnehmer treffen wir dort an. Zum Glück klingelt nicht schon um drei Uhr der Wecker. Das Schlafenlegen würde sich kaum lohnen.