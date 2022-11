Umkämpfte Inseln und Frühaufsteher

Morgen Mittwoch sind wir auf den Falklandinseln. Passend dazu hat Experte Wolfgang Weitlaner um 21.30 Uhr noch seinen Vortrag gehalten, der eigentlich schon gestern Montagnachmittag vorgesehen war, aber da befanden sich ja die meisten Passagiere auf dem Landgang in Ushuaia. Wolfgang ist ein Journalistenkollege, der – wie ich jetzt – vor einigen Jahren auf eine Pressereise in die Antarktis mit durfte und dabei an diese Gegend sein Herz verlor. Damit er hierher zurückkehren konnte, arbeitet er nun als Lektor und hält Vorträge wie eben über die Geschichte der Falklandinseln. Und diese Geschichte ist ja auch wirklich sehr spannend und nicht unkompliziert, bei all den wechselnden Besitzverhältnissen und Konflikten, von denen der Falklandkrieg 1982 den meisten Teilnehmern dieser Reise noch in Erinnerung sein dürfte.

Argentinien unter seiner Militärdiktatur besetzte am 2. April die Islas Malvinas. Malvinas ist der spanische Name für die Inseln, deren Bewohner jedoch britischer sind als die Einwohner im Mutterland. Das Empire unter der Eisernen Lady Margaret Thatcher schlug jedoch sogleich zurück, und der Krieg endete bereits am 14. Juni mit dem Sieg der Briten, was dann in der Folge auch zum Sturz der Militärjunta führte und im Dezember 1983 die Demokratie zurück nach Argentinien brachte. Leider liessen über 900 Menschen ihr Leben in diesem Krieg.

Wolfgang Weitlaner erzählt von der Geschichte der Falklandinseln. Bild: Manuel Nagel

Ein äusserst kurzer Abriss der Ereignisse vor 40 Jahren, doch Wolfgang Weitlaner hat in seinem Vortrag auch die Zeit davor und danach beleuchtet und er hat für die kurzweilige Präsentation von seinem Publikum zurecht Applaus erhalten. Zumindest von den etwa 40 Personen, die im HanseAtrium dabei waren. Viele dürften den Vortrag jedoch aus ihrem Bett mitverfolgt haben. Auf einem der Fernsehkanäle kann man auch aus seinem Zimmer mitverfolgen, was die Experten jeweils zu erzählen haben. Und weil wir morgen in aller Früh aus den Federn müssen, haben wohl nicht wenige auf diese Möglichkeit zurückgegriffen.

In aller Früh bedeutet also etwa keineswegs erst um halb acht. Nicht dass die Daheimgebliebenen denken, wir lägen hier auf der faulen Haut auf unserer Reise. Bereits um 5.30 Uhr erfolgt die Ausbootung mit den Zodiac Booten in einer Bucht unweit der Hauptstadt Stanley. Anscheinend sollen wir da die ersten Pinguine auf unserer Reise sehen – wenn wir mal von all den Plüschpinguinen in den Souvenirläden von Ushuaia absehen. Meinem Göttimeitli (der Schweizer Ausdruck für Patentochter) habe ich übrigens versprochen, einen Pinguin mitzubringen. Aber hier muss ich wohl doch wieder auf die Plüschvariante zurückgreifen.

Der Blick zurück, vom Heck des Schiffes aus. Ruhige See und ein fast wolkenloser Himmel kurz nach Sonnenuntergang um 20.58 Uhr. Bild: Manuel Nagel

Sonst verlief unser Tag auf See eher geruhsam nach der Aufregung der Walsichtung. Unser Conferencier Nik Hartmann hat am späten Nachmittag in seinem ersten Pre Cap der Reise mit Kapitän Dolf Jenckel geplaudert und ihn nochmals zu den Gründen der Verzögerung befragt. Das nicht funktionierende Steuerungselement der Antriebsmaschine sei so noch nie vorgekommen, hat dieser gesagt. Anschliessend lud Dolf Jenckel vor dem Abendessen noch zum «Kapitäns-Willkommens-Cocktail» auf dem Pooldeck, auf dem den ganzen Tag über etliche Passagiere sich von der Sonne bräunen liessen. Wehe dem aber, der den Sonnenschutz vergessen hat. Hier unten hat man nach kürzester Zeit einen Sonnenbrand, wenn man sich nicht eincremt. Erst recht, wenn man einen so herrlichen und wolkenfreien Tag wie heute erlebt.

Danke!

Ich beende den heutigen Blogeintrag, indem ich «Danke!» sage. Zuerst einmal den aufmerksamen Leserinnen und Lesern meines Blogs. Und mit aufmerksam meine ich selbstverständlich auch all jene, die mich auf den etwas peinlichen Typo aufmerksam gemacht haben, nachdem ich geschrieben habe, ich hätte versucht, «in kurzen Hosen und Flipflops den kalten Wind zu ignorieren». Zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass die Buchstaben s und d auf der Tastatur gleich nebeneinanderliegen und die Rechtschreibkorrektur beide Worte als richtig einstuft – nicht nur die Hosen. Jedenfalls haben sich daraus einige lustige Gespräche mit vielen Passagieren an Bord ergeben, und wenn ich einigen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern konnte, dann freut mich das. Sollte jemand eine Anregung oder einen Wunsch haben, über was ich mal berichten sollte an Bord, so kann man mich per E-mail unter manuel.nagel@chmedia.ch erreichen.

Eine Vorspeise wie ein Gemälde: Miso-Vinaigrette und grüne Erbsencreme mit Jakobsmuscheln. Bild: Manuel Nagel

Danke an die Experten, die einem jederzeit für Fragen zu Verfügung stehen und nicht in ihrem Elfenbeinturm sitzen, an all die fleissigen Hände, die uns den Aufenthalt auf dem Schiff zu etwas Besonderem machen. In der sechsten Etage ist dies zum Beispiel Maria und ihr Housekeeping-Team, die uns die Kabine so herrichten, dass wir uns wohlfühlen, oder die Bedienung im Restaurant, die uns trotz Maske jeweils sichtbar ein Lächeln schenkt, unsere Wünsche erfüllt und uns wie Könige fühlen lässt. Und natürlich ein Dankeschön an die Küche, die uns nicht nur kulinarisch, sondern auch optisch verwöhnt.

Danke auch meinen Mitpassagieren, von denen viele nach nur wenigen gemeinsamen Tagen einem schon sehr vertraut vorkommen, auch wenn man sich nicht an jeden Namen erinnern kann. Die Aussage der Crew am ersten Abend auf dem Schiff, dass man zusammen mit den 160 Passagieren sich im Laufe der Reise wie eine grosse Familie fühle, die ist nicht einfach so dahergeredet. Vielleicht ist dieses Gefühl bei einer solch speziellen Reise noch etwas ausgeprägter, als wenn man eine andere Destination als die Antarktis ansteuert. Für mich als Alleinreisenden ist dies mit der «grossen Familie» nicht unwesentlich, da ich am (mittlerweile) heutigen 30. November meinen Geburtstag ohne meine Liebsten feiern muss. Es wird aber dennoch ein unvergesslicher Tag für mich auf den Falklandinseln werden, davon bin ich überzeugt.