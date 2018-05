Zeichen eines Stilwandels

EISHOCKEY-WM ⋅ Die Schweizer verlieren gegen Tschechien erst nach Penaltys mit 4:5. Nicht nur der Punktgewinn der Mannschaft von Patrick Fischer ist erstaunlich – vor allem die Art ist es.

Klaus Zaugg, Kopenhagen

Die Schweizer sind in Kopen­hagen offensiv so spektakulär wie seit der WM 1951 in Paris, als sie Bronze gewannen, nicht mehr. Was früher Taktik, Defensivorganisation und Torhüterleistung, das sind jetzt Tempo, Wucht und Kreativität. Vier Tore, zwingend herausgespielt gegen Tschechien, einen der Grossen des Welteishockeys und gegen Pavel Francouz, diese Saison einer der besten KHL-Torhüter, sind Zeichen für den Stilwandel. Einen Stilwandel, den Trainer Patrick Fischer seit seinem Amtsantritt im Herbst 2015 fordert und jetzt unter der Führung von NHL-Star Nino Niederreiter erfolgreich in die Tat umgesetzt wird.

Ab dem Spiel heute gegen Weissrussland kommt mit Timo Meier neben Nino Niederreiter und Sven Andrighetto ein dritter Stürmer dazu, der sich in der NHL durchgesetzt hat. Die Viertelfinalqualifikation wird sich ­diese Mannschaft nicht mehr nehmen lassen. Die Rolle, die Nino Niederreiter in diesem WM-Team spielt, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Er ist der offensive Leitwolf, der mit seinem rauen, direkten, mutigen Spiel den offensiven Takt vorgibt und seine Mitspieler mitreisst. Er war in den bisherigen drei Partien gegen Österreich, die Slowakei und gestern gegen Tschechien vielleicht der beste Stürmer, den die Schweiz je seit dem Wiederaufstieg von 1998 in einem WM-Team hatte. Er stürmte neben Enzo Corvi und Sven Andrighetto und erzielte zwei Treffer.

Der noch bessere Torhüter hat entschieden

So unkonventionell und modern die Schweizer auch gespielt haben – entschieden hat die Partie letztlich doch eine uralte Hockey-Weisheit: der noch bessere Torhüter nämlich. Leonardo Genoni hatte eine kritische Phase im mittleren Abschnitt, als er aus vier Schüssen drei Treffer – das 2:3, 3:4 und 4:4 – kassierte. Aber ihn dafür zu kritisieren, wäre billig – und entbehrt jeder fachlichen Grundlage. Im letzten Drittel und in der Verlängerung hielt er die Schweizer mit mehreren grossen Paraden im Spiel und ermöglichte den Punktgewinn. Im Penaltyschiessen wurde er erst im fünften, allerletzten Versuch zum Siegestreffer bezwungen. Noah Rod, Sven Andrighetto, Nino Niederreiter, Envzo Corvi und Grégory Hofmann waren bei ihren Versuchen gescheitert.

Die Schweizer hatten vor diesem Penaltyschiessen, das über die volle Distanz ging, vor allem zwei Gelegenheiten zur Entscheidung und drei Punkten. In der 52. Minute nützten sie eine ­Vierminutenstrafe nicht zum 5:4, und in der 56. Minute brachte Joël Vermin einen Penalty nicht am tschechischen Goalie vorbei. Trotz der verpassten Möglichkeiten war das letzte Drittel durchaus erfreulich: Die Schweizer hielten nun auch bei etwas sachlicherem, mehr taktischem Spiel jederzeit mit einem Gegner mit, der als taktisch einer der besten der Welt gilt.