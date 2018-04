Vierter Schweizer Sieg in Folge

CURLING ⋅ Nach der Serie von drei Niederlagen gelingt den Schweizer Curlern an der WM in Las Vegas eine noch längere positive Serie. Das 7:6 nach Zusatz-End gegen Russland ist der vierte Sieg am Stück.

Mit dem knappen Erfolg gegen das Team von Skip Alexej Timofejew sind die Chancen auf das Erreichen der Viertelfinals für Simon Gempeler, Raphael Märki, Enrico Pfister und Skip Marc Pfister vom CC Adelboden weiter gestiegen. Im nächsten Match treffen die Schweizer Meister ebenfalls in der Nacht auf Donnerstag auf das bislang überraschende Team aus Norwegen, das in acht Spielen erst zweimal verloren hat. (sda)