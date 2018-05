Tiger Woods stark verbessert

GOLF ⋅ Mit 69 Schlägen (3 unter Par) spielt Tiger Woods am dritten Wettkampftag seine bislang klar beste Runde am Turnier der US PGA Tour in Charlotte. Er verbessert sich in die Gegend des 30. Platzes.

An dem mit 7,7 Millionen Dollar dotierten Turnier im US-Bundesstaat North Carolina sind die Abstände im ersten Drittel des Klassements sehr gering, sodass Tiger Woods, der nach dem US Masters von Anfang April pausiert hat, unter die besten zehn vordringen könnte. Er war am dritten Tag eine Zeitlang noch besser unterwegs, bevor er am letzten Loch einen Schlagverlust hinnehmen musste. Die komplette dritte Runde wird in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit zu Ende gespielt. (sda)