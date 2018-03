Tiger Woods leicht zurückgefallen

GOLF ⋅ Am US-PGA-Tour-Turnier in Orlando, seinem letzten Auftritt vor dem US Masters in Augusta, fällt Tiger Woods am zweiten Tag leicht zurück. Nach einer Par-Runde von 72 Schlägen belegt er den 17. Platz.

Für den Sieg kommt Woods, der nach langer Verletzungspause erst Ende Januar sein Comeback auf dem amerikanischen Circuit gegeben hat, kaum noch in Frage. Der Schwede Henrik Stenson, British-Open-Sieger 2016, und der junge Amerikaner Bryson DeChambeau liegen als gemeinsame Leader schon sieben Schläge vor ihm. Dennoch war auch im zweiten Umgang des mit 8,9 Millionen Dollar dotierten, nach dem legendären Arnold Palmer benannten Turnier in Florida zu sehen, dass Woods wieder auf einem Niveau zu spielen versteht, das ihm alle Möglichkeiten auf weitere grosse Siege gibt. (sda)