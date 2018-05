Tiger Woods knapp in den Finalrunden

GOLF ⋅ Tiger Woods bestreitet in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina sein erstes Turnier auf dem amerikanischen Circuit seit dem US Masters von Anfang April. Er erreicht knapp die beiden Finalrunden.

Mit Runden von 71 und 73 Schlägen auf dem Par-71-Kurs schlug sich Woods an den ersten beiden Turniertagen im 156-köpfigen Feld recht gut. Für eine Spitzenklassierungen kommt er vor den zwei Umgängen vom Wochenende jedoch kaum noch in Frage.

Besonders in der zweiten Runde liess Woods etliche Birdie-Chancen ungenutzt. Das einzige Birdie des Tages glückte ihm just am letzten Loch - als er es dringend benötigte, um das Weiterkommen sicherzustellen. (sda)