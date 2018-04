Schweden gegen Kanada im WM-Final

CURLING ⋅ An der Curling-Weltmeisterschaft der Männer in Las Vegas kommt es in der Nacht auf Montag Schweizer Zeit zum Final zwischen den beiden hauptsächlichen Favoriten Schweden und Kanada.

Nachdem die Olympia-Zweiten aus Schweden um Skip Niklas Edin ihren Halbfinal gegen Südkorea mit 9:8 nach Zusatz-End gewonnen hatten, zogen die Titelverteidiger aus Kanada um Skip Brad Gushue nach. Sie bezwangen das junge, erstmals an einer WM teilnehmende Team aus Schottland um Skip Bruce Mouat 9:5. Brad Gushue könnte als erster Skip seit 15 Jahren den WM-Titel erfolgreich verteidigen. Zuletzt war dies Gushues Landsmann Randy Ferbey 2003 in Winnipeg geglückt. (sda)