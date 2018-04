NBA-Playoffs: Golden State mit drittem Sieg

BASKETBALL ⋅ Titelverteidiger Golden State gewinnt in den NBA-Playoffs auch das dritte Spiel der Achtelfinalserie gegen die San Antonio Spurs. Die Warriors siegen auswärts 110:97.

In Abwesenheit von Captain Stephen Curry, der sich von einer Knieverletzung erholt, waren Kevin Durant (26 Punkte) und Klay Thompson (19) die erfolgreichsten Punktesammler bei Golden State. Die Warriors schafften die entscheidende Differenz im zweiten Viertel, als sie innerhalb von fünf Minuten einen 34:39-Rückstand in eine 52:43-Führung umwandelten.

Das dritte Duell der Neuauflage des letztjährigen Conference-Finals fand unter traurigen Vorzeichen statt. San Antonios Coach Gregg Popovich fehlte seinem Team, da seine Frau Erin tags zuvor im Alter von 67 Jahren verstorben war.

Auch New Orleans souverän

Ebenfalls nur noch einen Sieg zum Einzug in die Playoff-Viertelfinals benötigt New Orleans. Nach zwei Auswärtserfolgen gewannen die Pelicans Spiel 3 zuhause gegen die Portland Trail Blazers 119:102 und führen in der Serie mit 3:0.

Derweil können die Philadelphia 76ers gegen die Miami Heat wieder vorlegen. Sie gewannen Spiel 3 auswärts 128:108 und stellen auf 2:1. (sda)