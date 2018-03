NBA: 60. Saisonsieg für Houston

BASKETBALL ⋅ Den Houston Rockets gelingen in der NBA zum ersten Mal in der Klubgeschichte 60 Siege in einer Saison. Den Jubiläumserfolg fahren sie mit einem 118:99 zuhause gegen die Atlanta Hawks ein.

Houstons Topskorer James Harden verbuchte beim zehnten Sieg der Rockets in Folge mit 18 Punkten, 15 Assists und 10 Rebounds sein viertes Triple-Double der laufenden Saison. Auch Clint Capela zeigte sich unter dem Korb gewohnt treffsicher und verwandelte 7 seiner 9 Versuche. Der Genfer stand fast 28 Minuten auf dem Parkett und kam auf 14 Punkte und 8 Rebounds. Weil gleichzeitig die stark ersatzgeschwächten Golden State Warriors ohne vier ihrer Starspieler zuhause gegen die Utah Jazz 91:110 verloren, dürfte Houston Platz 1 in der Western Conference kaum mehr zu nehmen sein. (sda)