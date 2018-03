Martin Fourcade siegt und siegt

BIATHLON ⋅ Martin Fourcade läuft nach den Olympischen Spielen noch einmal zur Hochform auf.

In der Verfolgung beim Saisonfinale im sibirischen Tjumen deklassierte der Franzose die Konkurrenz. Martin Fourcade baute seine Führung, die er nach dem Sieg im Sprint bereits an der Startlinie inne hatte, bis auf knapp eine Minute auf den Norweger Johannes Thingnes Bö aus. Die eine Strafrunde zum Schluss wer eher eine Ehrenrunde.

Der fünffache Olympia-Sieger gewann sein neuntes Weltcup-Rennen in diesem Winter und das 74. insgesamt. In der Anzahl an Saisonsiegen zog er auch an Konkurrent Johannes Thingnes Bö vorbei, der ihm zu Beginn des Winters das Leben schwer gemacht hatte.

Der 29-jährige Franzose ist so erfolgshungrig wie kaum ein anderer. Monsieur Nimmersatt ist heiss auf Rekorde - die grosse Kristallkugel gewann er bereits am Donnerstag nach dem Sprint zum siebenten Mal in Serie. Bis zur WM 2020 in Antholz geht erstmals seine Planung. "Danach weiss ich nicht, ob ich noch so viel Motivation habe, um weiterhin der beste Biathlet der Welt zu sein", sagte Fourcade. "Aber ich werde nicht so lange laufen wie Ole Einer". Der 44-jährige Björndalen - achtmaliger Olympiasieger und 94-facher Sieger im Weltcup - ist immer noch aktiv und belegte am Samstag den 32. Rang.

Die Schweizer spielten in der Verfolgung nach den schwachen Resultaten im Sprint eine untergeordnete Rolle. Benjamin Weger stiess trotz zweier Strafrunden vom 28. in den 22. Rang vor. (sda)