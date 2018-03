Mäkäräinen nun vor Kuzmina

BIATHLON ⋅ Der Kampf um den Sieg im Gesamtweltcup der Biathletinnen ist vor dem letzten Rennen am Sonntag wieder völlig offen.

Die Finnin Kaisa Mäkäräinen entriss mit dem Sieg in der Verfolgung im sibirischen Tjumen der Slowakin Anastasia Kuzmina das Gelbe Trikot. Kuzmina, in Tjumen aufgewachsen, musste sich mit dem 6. Rang begnügen. Ein Wörtchen um die grosse Kristallkugel kann auch die Weissrussin Daria Domratschewa nach einem 4. Rang noch mitreden. Weil im Biathlon in der Endabrechnung die drei schlechtesten Resultate der Saison gestrichen werden, ist die Ausgangslage vor dem finalen Massenstart nur schwer überschaubar.

Mäkäräinen musste auf dem Weg zu ihrem 23. Weltcupsieg eine Baisse durchlaufen. Nach dem dritten Schiessen fiel die Finnin nach einer zweiten Strafrunde eine halbe Minute hinter das Führungstrio zurück. Laura Dahlmeier, Anaïs Bescond und Domratschewa zeigten im letzten Anschlag aber Nerven und liessen so Mäkäräinen wieder aufschliessen.

Lena Häcki nutzte ihren 8. Rang aus dem Sprint nicht für ein weiteres Top-Ten-Resultat. Die Engelbergerin wurde nach vier Strafrunden auf Postion 18 durchgereicht und gewann als einzige Schweizerin Weltcuppunkte. (sda)