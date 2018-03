LeBron James knöpft Michael Jordan Rekord ab

BASKETBALL ⋅ LeBron James von den Cleveland Cavaliers sichert sich einen der bedeutenderen NBA-Rekorde. LeBron punktet gegen New Orleans zum 867. Mal in Folge mindestens zehn Punkte (zweistellig).

LeBron James beendete die Partie gegen die New Orleans Hornets mit 27 Punkten, 11 Assists und 9 Rebounds. Damit überflügelte er den grossen Michael Jordan, mit dem er sich zwei Tage lang den Rekord geteilt hatte. Am Ende entschied LeBron mit acht Punkten hintereinander in der Schlussphase des vierten Viertels das Spiel zu Gunsten Clevelands (107:102-Sieg). Die Cavaliers gewannen sieben der letzten acht Spiele und verbleiben auf Platz 3 in der Eastern Conference. (sda)