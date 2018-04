Klarer Schweizer Sieg zum WM-Start

CURLING ⋅ Der Auftakt zur Mixed-Doppel-Weltmeisterschaft im schwedischen Östersund gelingt den Schweizer Curlern vorzüglich. Sie besiegen Slowenien 10:2.

Die Schweizer Meister Michèle Jäggi und Sven Michel mussten dem slowenischen Paar Nina Kremzar/Lan Zagar im 2. End ein Zweierhaus zum 2:2 zugestehen. Von dort weg jedoch beherrschte das Berner Duo den Match souverän. Vom 4. bis zum 7. End, nach dem die Gegner aufgaben, stahlen die Schweizer insgesamt sieben Steine.

In ihrer Achtergruppe treffen Jäggi/Michel in der nächsten Partie am Sonntag auf Australien, das zum Auftakt gegen Italien eine klare Niederlage bezog. Nach der Papierform werden die auch im klassischen Curling erfahrenen Amerikaner (Sarah Anderson/Korey Dropkin) der härteste Rivale der Schweiz in der Gruppenphase sein. (sda)