Houston Rockets eine Runde weiter

BASKETBALL ⋅ Die Houston Rockets qualifizieren sich für die zweite Playoff-Runde in der NBA. Das Team mit Clint Capela gewinnt Spiel 5 gegen die Minnesota Timberwolves 122:104 und die Serie 4:1.

Die topgesetzten Rockets lagen gegen Ende der ersten Spielhälfte 39:49 zurück, ehe sie im dritten Viertel zulegten. Sie machten aus dem Rückstand eine Führung mit bis zu 15 Punkten Vorsprung. Eine entscheidende Rolle dabei spielte Clint Capela.

Der Genfer Center sparte sich seine zweitbeste Ausbeute der Saison für die letzte Partie dieser Erstrunden-Serie auf. Mit 26 Punkten (bei einer überragenden Wurfquote aus dem Feld von 85,7 Prozent) war Capela bester Skorer der Partie, dazu steuerte er zum vierten Sieg der Rockets 15 Rebounds bei.

In der zweiten Runde treffen die Rockets auf den Sieger der Serie zwischen den Utah Jazz und den Oklahoma City Thunder. In Spiel 4 in der Nacht auf Donnerstag verhinderten die Thunder das Out dank einer fulminanten Aufholjagd. Sie lagen im dritten Viertel 25 Punkte zurück, drehten die Partie aber unter anderem dank insgesamt 45 Zählern von Russell Westbrook noch. Oklahoma City setzte sich 107:99 durch und verkürzte in der Serie auf 2:3. (sda)