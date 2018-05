Guter Saisonstart von Kambundji

LEICHTATHLETIK ⋅ Zwar muss sich Mujinga Kambundji am Diamond-League-Meeting in Doha über 100 m mit dem 7. und zweitletzten Platz begnügen, dennoch kann sie mit ihrem Saisonstart im Freien zufrieden sein.

Die diesjährige WM-Dritte in der Halle erzielte bei einem Rückenwind von 1,5 m/s eine Zeit von 11,17 Sekunden und war damit nur ein Zehntel langsamer als bei ihrer Bestleistung. Insgesamt lief die 25-jährige Bernerin nur siebenmal schneller wie in Doha. Den Sieg sicherte sich in 10,85 Sekunden Marie-Josée Talou von der Elfenbeinküste. Die Niederländerin Dafne Schippers (11,03) klassierte sich unmittelbar vor Kambundji im 6. Rang.

Hussein abgeschlagener Letzter

Kariem Hussein konnte über 400 m Hürden nicht kaschieren, dass er wegen einer im Januar erlittenen Muskelzerrung erst seit Kurzem wieder voll trainieren kann. Der Europameister von 2014 beendete das Rennen in schwachen 51,40 Sekunden abgeschlagen auf dem letzten Platz. Der 29-jährige Thurgauer, der im Sommer sein Medizinstudium abschliesst, bestritt so früh wie noch nie in einer Saison einen Wettkampf über 400 m Hürden. Den Sieg sicherte sich in der Jahresweltbestzeit von 47,57 Sekunden Abderrahman Samba aus Katar. (sda)