Elena Quirici im EM-Final

KARATE ⋅ Elena Quirici erreicht an der Karate-EM in Novi Sad mit 5:0 Siegen den Final im Kumite im Limit bis 68 kg. Die 24-jährige Aargauerin kämpft am Samstag gegen Irina Zarezka aus Aserbaidschan um Gold.

Quirici war vor zwei Jahren bereits Europameisterin gewesen, im Vorjahr wurde sie Fünfte. Sie gilt als Schweizer Hoffnungsträgerin für eine Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Dort wird Karate erstmals bei Olympia im Programm figurieren. (sda)