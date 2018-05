Boston geht gegen Cleveland in Führung

BASKETBALL ⋅ Die Boston Celtics können in der Halbfinalserie der NBA-Playoffs gegen die Cleveland Cavaliers vorlegen. Der Rekordchampion gewinnt Spiel 1 der Best-of-7-Serie zuhause mit 108:83.

Boston lenkte die Partie schon früh in die entsprechenden Bahnen. Das Heimteam erspielte sich im ersten Viertel eine komfortable 21-Punkte-Führung, nach Spielhälfte stand es 61:35 für Boston.

Entscheidenden Anteil am erfolgreichen Start der Celtics in den Final der Eastern Conference hatten Jaylen Brown (23 Punkte, 8 Rebounds) und Marcus Morris (21 Punkte, 10 Rebounds). Letzterer war in die Startformation aufgerückt und hatte vor dem Spiel behauptet, er sei nach Kawhi Leonard von den San Antonio Spurs der beste Verteidiger gegen Clevelands Superstar LeBron James. Morris machte seine Sache tatsächlich gut. James blieb mit lediglich 15 Punkten für einmal blass.

Bereits in der Nacht auf Mittwoch bekommt der vierfache MVP LeBron James mit dem Vorjahresfinalisten die Chance zur Korrektur. Spiel 2 findet erneut in Boston statt. (sda)