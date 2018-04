Ostschweizer Skicross-Champion auf dem Sprung ins Profilager

OLYMPIAMEDAILLENGEWINNER ⋅ Neben dem Spitzensport hat Marc Bischofberger immer gearbeitet. Nun überlegt sich der Olympiazweite und Weltcup-Gesamtsieger aus dem Appenzellerland, Berufssportler zu werden.

Interview: Daniel Good

Ich kann häufiger und fokussierter trainieren. Dazu steht mir mehr Zeit zur Erholung zur Verfügung. Bis jetzt war wegen der Arbeit keine zweite Trainingseinheit an einem Tag möglich.Über das ganze Jahr gesehen, war ich jeweils zu etwa fünfzig Prozent beruflich beschäftigt. Natürlich in der rennfreien Zeit.Das Resultat ist bekannt. Ich hatte eine perfekte Saison, die kaum mehr zu überbieten ist. Das ist schon darauf zurückzuführen, dass ich zwei Monate früher als sonst mit der Saisonvorbereitung begann. Ich bin fit, aber trotzdem entspannt zu den ersten Weltcuprennen gestartet. Als sich nicht auf Anhieb absolute Spitzenresultate einstellten, blieb ich ruhig. Ich wusste, dass ich bereit war.Vielleicht schon. Aber besser geht fast nicht. Ich wäre froh, wenn mir irgendwann nochmals eine so gute Saison gelingt.Das olympische Rennen hat meinen Bekanntheitsgrad in einem Tag stark gesteigert. Deshalb hat sich die gute Saison positiv ausgewirkt bei der Suche nach Geldgebern. Zudem habe ich mit Simone Dürr eine tüchtige Managerin zur Seite. Wir kümmern uns gemeinsam um die Sponsoren.Der Schritt ins Profilager ist doch einschneidender, als es auf den ersten Blick den Anschein macht. Zum Beispiel versicherungstechnisch. Wenn man angestellt ist, ist das wesentlich einfacher. Zudem gehe ich gerne zur Arbeit. Ich schätze meine Berufskollegen und den Betrieb sehr. Der Job ist auch ein guter Ausgleich zum Spitzensport. Überdies muss ich sagen: Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir haben abgemacht, dass ich mich bis heute entscheide, ob ich Profi werde oder nicht.Der Gewinn der olympischen Silbermedaille trug mir von Swiss Olympic 30 000 Franken ein. Dazu erhielt ich Preisgeld. Fast die gleiche Summe wie die olympische Medaille brachte mein Gesamtsieg in der Cross Alps Tour im Dezember ein. Mit meinem Hauptsponsor Appenzeller Bier ist ein Fixum ausgemacht.Das wäre natürlich gut. Es gibt Bestrebungen dieser Art. Mit Sprintrennen versucht man, in die Nähe der Städte zu kommen. Aber in Adelboden ist es zum Beispiel zu steil für uns Skicrosser. Und unsere Veranstaltungsorte sind in Ordnung. In Sunny Valley hat es jeweils zwischen 5000 und 10'000 Zuschauer.Auf jeden Fall. Als wir von den Olympischen Spielen in Südkorea nach Hause flogen, sass ich neben Michelle Gisin. Sie hat mich aufdatiert, was alles so läuft in ihrem Sport. Ich wusste nach dem Gespräch fast alles über das Alpine, denn der Flug war ja ziemlich lang.Marcel Hirscher. Einen wie ihn wird es nicht so schnell wieder geben. Ich verfolgte sein erstes Weltcuprennen am Fernsehgerät und sah sofort, dass er es sehr weit bringen würde. Seine technischen Fähigkeiten sind einzigartig. Am Anfang fehlte Hirscher noch die Konstanz auf höchster Ebene und er fiel oft aus. Aber er stabilisierte sich schnell.Ich fühle mich immer besser. Ich gehe regelmässig in die Physiotherapie im Swiss Olympic Medical Center nach Bad Ragaz. Oberkörpertraining ist natürlich möglich, diese Woche habe ich aber auch schon Laufschule absolviert. Dazu trainiere ich im Freien auf dem Velo. Eine Problemzone sind noch die seitlichen Bewegungen. Ich will auf keinen Fall einen Rückfall erleiden.Gesund werden und bleiben. Jeder Sportler, der etwas anderes sagt, ist ein Träumer. Ein mittelfristiges Ziel als Athlet ist die WM nächstes Jahr in den USA. Für die nächste Olympiasaison erhoffe ich mir, dass ich so gut in Form bin wie im vergangenen Winter.