Skispringer Simon Ammann hängt eine weitere Saison an: "Verbessern, nicht wiederholen"

SPORTLEGENDE ⋅ Skispringer Simon Ammann wird im Juni 37-jährig – und hängt eine weitere Saison als Spitzensportler an. Der Entscheid ist während Trainingssprüngen gereift. Und beim Hotelaufräumen.

Interview: Ralf Streule

Simon Ammann macht weiter. Seit Jahren ist auf diese Nachricht im Frühjahr Verlass. Dennoch erstaunt sie immer wieder von neuem. Der Toggenburger erklärt seinen Entscheid.

Simon Ammann, weshalb machen Sie weiter?

Die physische und mentale Basis ist da. Ich habe im vergangenen Jahr Fortschritte gemacht, was den stabilen Flug und die Landung angeht. Ich bin oft mit Mut und Überzeugung gesprungen, habe in Bad Mitterndorf einen Podestplatz erreicht. Diesen Weg will ich weitergehen. Und dass 2019 die WM stattfindet in Seefeld, spielt auch mit.

Sie wurden zuletzt 19. im Gesamtweltcup. Vor kurzem sagten Sie, dass ein solches Resultat zu wenig wäre zum Weitermachen.

Der Rang ist wichtig, aber wichtiger ist noch, dass ich die Distanz zur Spitze als kleiner einschätze als noch vor einem Jahr. Ich bin näher dran, die Top zehn lagen immer wieder drin.

Sie sind zweifacher Vater. Wäre das nicht ein Grund zu sagen: Ich möchte ein geregelteres Leben führen?

Natürlich frage ich auch mich selber: Wann werde ich gemütlicher? (lacht) Die Familiensituation ist in meine Analyse eingeflossen. Ich fühle mich bereit, beides zu schaffen. Im Sommer kann ich oft zu Hause sein.

Wann reifte der Entscheid?

Es war ein Prozess, eine Denkarbeit, die im Winter keinen Platz hatte. Ich habe gegen 40 Sprünge gemacht im April, da ist die Zuversicht gewachsen, dass ich den Fächer noch einmal auftun kann.

Will heissen?

Überall gibt es neue Ansätze. Was die Schnellkraft betrifft, gehe ich neue Wege. Und im Material ebenfalls, ich werde vieles ausprobieren in der nächsten Zeit. Ich will verbessern, nicht wiederholen. Vieles ist liegengeblieben wegen der dichtgedrängten Olympiasaison. Auch die Entwicklung des Karbonschuhs, der mir weitere Stabilität verleihen soll, bekommt nun eine neue Dynamik. Konkret kann ich nicht sagen, ob ich Ende Jahr mit dem Schuh in die Wintersaison starte. Aber es gibt neue Erkenntnisse.

Man spürt: Das Feuer ist da. Aber zwickt der Körper mit 36 Jahren nicht hier und da?

Nein, die gesundheitlichen Voraussetzungen sind da. Gut ist, dass die Höhepunkte im kommenden Winter nicht so nahe zusammenliegen wie zuletzt.

Ist, à la Roger Federer, eine zurückhaltendere Trainings- und Saisonplanung denkbar?

Im Sommer-GP werde ich vielleicht später einsteigen und nicht alle Springen absolvieren. Aber grundsätzlich darf ich da nicht viel weniger machen als früher.

Wann steht Ihre Rückkehr ins Toggenburg an?

Ich war zuletzt oft in Alt St. Johann im Hotel Hirschen, das wir ersteigert haben. Meine Frau und ich haben geräumt, inspiziert. Wir wissen nicht, wann wir das Hotel eröffnen können und wer es dann führen wird. Während des Räumens habe ich auch persönlich im Kopf aufgeräumt. Wann wir ganz zurückkehren wollen, ist aber völlig offen.

Wie läuft die Dachdecker- firma, bei der Sie im Verwaltungsrat sind?

Mein Bruder führt sie. Es geht vorwärts. Wenn ich Werbung machen darf: Wir haben eine grosse Abkantmaschine angeschafft. Und wir suchen Lehrlinge.

Als VR der Toggenburger Bergbahnen wollen Sie sicher auch Werbung machen.

Es war endlich wieder einmal ein richtiger Winter. Wer ein Statement zum Bergbahnenstreit erwartet: Da bin ich nicht der Sprecher in der Öffentlichkeit.

Bis wann bleiben Sie dem Skispringen erhalten?

Das ist offen. Ich werde wohl nicht bis zu Olympia 2022 weitermachen. Aber das habe ich ja 2014 auch schon gesagt.