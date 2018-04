Thorsten Fink übernimmt die Grasshoppers

TRAINERPOSTEN ⋅ Der vom Abstieg bedrohte Zürcher Grasshopper-Club hat einen Nachfolger für den geschassten Murat Yakin gefunden. Neuer Coach wird Ex-Basel-Cheftrainer Thorsten Fink.

Die Grasshoppers haben einen neuen Cheftrainer. Nach der Entlassung von Murat Yakin hat im GC-Campus in Niederhasli per sofort Thorsten Fink das Sagen. Mit der Verpflichtung des Deutschen gibt Sportchef Mathias Walther die interimistische Führung des Teams, die er nach Yakins Aus übernommen hatte, wieder ab.Thorsten Fink ist in der Schweiz kein Unbekannter. Von 2009 bis 2011 trainierte der frühere Bundesliga-Profi den FC Basel - und zwar erfolgreich: In beiden Saisons wurden die Bebbi Meister. Im Herbst 2011 verliess Fink die Basler trotz eines noch laufenden Vertrags in Richtung Bundesliga: Er übernahm den Hamburger SV, wo er 2013 nach einem 2:6 gegen Borussia Dortmund freigestellt wurde. Nach einem kurzen Engagement bei Apoel Nikosia wurde Fink auf die Saison 2015/16 hin Cheftrainer von Austria Wien. Dort erreichte er einmal den dritten und einmal den zweiten Tabellenplatz, bevor er im vergangenen Februar beurlaubt wurde.Bei den Grasshoppers unterschrieb Fink einen Vertrag über ein Jahr mit Option auf eine weitere Saison. "Wir sind sehr glücklich, dass wir Thorsten Fink als neuen Cheftrainer gewinnen konnten", sagt GC-Sportchef Mathias Walther. Fink vereine mit seiner Erfahrung und seiner Persönlichkeit genau jene Eigenschaften, nach denen GC gesucht habe. Offiziell präsentiert wird Thorsten Fink am Dienstag. (dwa)