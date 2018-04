Vögele steht wieder in den Top 100

WELTRANGLISTE ⋅ Stefanie Vögele macht dank dem Halbfinal-Vorstoss letzte Woche in Lugano in der Weltrangliste 23 Plätze gut. Die Aargauerin ist damit wieder in den Top 100 des WTA-Rankings vertreten.

Vögele steht als Nummer 96 erstmals seit Oktober 2016 wieder in den Top 100. Der Sprung in der Weltrangliste kommt für die 28-Jährige zum perfekten Zeitpunkt. Er sichert ihr nämlich unmittelbar vor dem Stichtag den direkten Einzug ins Haupttableau des French Open und damit auch mindestens 40'000 Euro Preisgeld. (sda)