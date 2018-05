Vögele in Prag gescheitert

WTA PRAG ⋅ Stefanie Vögele scheidet beim WTA-Sandplatz-Turnier in Prag in der Startrunde aus.

Die 28-jährige Aargauerin (WTA 101) unterlag der um 70 Positionen besser klassierten Chinesin Zhang Shuai mit 4:6, 5:7.

Vögele, in diesem Jahr in Acapulco im Final und zuletzt in Lugano im Halbfinal, hatte sich in der tschechischen Hauptstadt zuvor erfolgreich durch die Qualifikation gespielt. Gegen Zhang gab die Schweizerin in beiden Umgängen beim Stand von 3:3 ihren Aufschlag ab. Im 2. Satz vermochte Vögele diesen Break-Rückstand zunächst wettzumachen, wenig später musste sie ihrer Gegnerin jedoch zum insgesamt vierten Mal einen Servicedurchbruch zugestehen. (sda)