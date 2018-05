Rekord für Rafael Nadal

ATP MADRID ⋅ Beim Masters-1000-Turnier in Madrid realisiert Rafael Nadal mit dem 6:3, 6:4 in den Achtelfinals gegen den Argentinier Diego Schwartzman den 21. Sieg auf Sand in Serie ohne Satzverlust.

Mit nun 50 gewonnenen Sätzen in Folge auf der gleichen Unterlage stellte die spanische Weltnummer 1 einen Rekord auf. Die bisherige Bestmarke gehörte John McEnroe, der 1984 auf Hartplatz 49 Sätze in Serie geholt hatte. (sda)