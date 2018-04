ATP BARCELONA ⋅ Rafael Nadal bleibt die Nummer 1 der Weltrangliste. Der bald 32-jährige Spanier gewinnt am ATP-Turnier in Barcelona dank einem 6:2, 6:1 im Final gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas seinen 11. Titel.

Auch der 19-Jährige Tsitsipas, der als erster Grieche seit 45 Jahren wieder einen ATP-Final bestritt, bekam die Dominanz Nadals auf Sand zu spüren. Zwar gewann der Teenager das erste Aufschlagspiel zu Null, danach übernahm aber Nadal das Zepter und verwertete nach 78 Minuten seinen dritten Matchball. Für den Spanier war es der 19. Sieg in Folge und der 401. Erfolg insgesamt auf Sand. Seine letzte Niederlage auf seiner Lieblingsunterlage hatte er vor knapp einem Jahr in Rom gegen Dominic Thiem erlitten.

Mit seinem elften Sieg bei seiner elften Finalteilnahme in Barcelona baute Nadal seine Rekordmarke aus. Bereits vor einer Woche in Monte Carlo hatte 16-fache Grand-Slam-Sieger seinen elften Titel gewonnen. Dank der erfolgreichen Titelverteidigung, dem 77. Turniersieg seiner Karriere, behauptete sich Nadal an der Spitze des ATP-Rankings. Der Vorsprung auf den pausierenden Roger Federer beträgt nach wie vor 100 Punkte. (sda)