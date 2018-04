Rafael Nadal abermals im Final

MASTERS 1000 MONTE CARLO ⋅ Rafael Nadal fehlt noch ein Sieg zum 11. Titel in Monte Carlo. Der Weltranglisten-Erste setzt sich im Halbfinal gegen Grigor Dimitrov 6:4, 6:1 durch und ist 2018 auf Sand weiter ohne Satzverlust.

Gegen Dimitrov (ATP 5) stiess Nadal im ersten Satz auf mehr Gegenwehr als tags zuvor beim 6:0, 6:2 gegen Dominic Thiem. Ernsthaft in Bedrängnis geriet der Sandkönig beim elften Sieg im zwölften Vergleich mit dem Bulgaren aber nicht, zumal der Gegner ab dem zweiten Satz körperlich angeschlagen war.

Sollte Nadal am Sonntag den Final gegen den Sieger des Duells zwischen Alexander Zverev (ATP 4) und Kei Nishikori (ATP 36) verlieren, muss der Spanier die Führung in der Weltrangliste an Roger Federer abtreten. Davon ist angesichts der bisher überzeugenden Auftritte indes nicht auszugehen. (sda)