Nadal souverän, Djokovic mit Mühe

ATP MONTE CARLO ⋅ Rafael Nadal überspringt die erste Hürde zu seinem 11. Titelgewinn beim Sandplatzturnier von Monte Carlo problemlos. Nach einem Freilos in der 1. Runde gewinnt er gegen Aljaz Bedene 6:1, 6:3.

Besonders im Startsatz liess Nadal, der in Monte Carlo seinen dritten Titel in Folge, den 11. insgesamt, anstrebt, seinem Widersacher keine Chance. Nur gerade einmal brachte Bedene beim 6:1 seinen Aufschlag durch. Im zweiten Satz hielt der 28-Jährige bei eigenem Service zwar besser mit. Den Spanier bei dessen Aufschlag unter Druck zu setzen, vermochte er aber nicht.

In den 1:19 Stunden Spielzeit erspielte sich Bedene nur einmal Breakchancen; beim Stand von 1:4 im ersten Satz. In den Achtelfinals trifft Titelverteidiger Nadal nun auf den Russen Karen Chatschanow. Gegen die Nummer 38 der Welt hat Nadal in den beiden bisherigen Duellen noch keinen Satz abgegeben. Beim letzten Spiel am Hartplatz-Turnier in Peking behielt Nadal mit 6:3, 6:3 die Oberhand.

Djokovic benötigt zehn Matchbälle

Auch Novak Djokovic (ATP 13) überstand die 2. Runde in Monte Carlo und steht nach zuletzt zwei Auftaktniederlagen erstmals seit dem Australian Open wieder im Achtelfinal. Der Serbe gewann gegen den 21-jährigen Kroaten Bora Coric wie bereits in der 1. Runde gegen den Qualifikanten Dusan Lajovic (ATP 93) in zwei Sätzen, strapazierte beim 7:6 (7:2), 7:5-Sieg aber seine eigenen Nerven wie auch diejenigen von Marian Vajda. Der 53-jährige Slowake steht in Monte Carlo erstmals wieder an der Seite von Djokovic, nachdem die beiden ihre Zusammenarbeit 2017 beendet hatten.

Nachdem Djokovic den ersten Satz im Tiebreak zu seinen Gunsten entscheiden konnte, glückte dem 30-Jährigen auch der Auftakt in den zweiten Durchgang: Zwar musste Djokovic sein erstes Aufschlagspiel im 2. Satz abgeben, nahm aber seinerseits Coric gleich zweimal den Service ab. Djokovics Probleme begannen, als es darum ging, den Match abzuschliessen. Nach zwei Matchbällen bei 5:3 vergab Djokovic bei 5:4 sieben weitere, ehe er erst die zehnte Chance nutzen konnte.

Morgen Donnerstag kommt es für Djokovic nun zum Achtelfinal-Duell mit dem Österreicher Dominic Thiem (ATP 7). (sda)