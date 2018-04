Mit Federer, Cilic, Del Potro und Goffin

ATP BASEL ⋅ Die Swiss Indoors Basel (20.-28. Oktober) kündigen sich wieder als sportliches Grossereignis an. Ein halbes Jahr vor dem Turnier sind bereits Roger Federer und vier Top-10-Spieler gemeldet.

Roger Federer (ATP 2) steht an der Spitze der ersten Nennungen für das mit 2,442 Mio. Euro dotierte Hallenturnier. Federer holte im letzten Jahr seinen achten Titel am Rheinknie. Ausserdem schrieben sich der Kroate Marin Cilic (ATP 3), der Argentinier Juan Martin Del Potro (ATP 6) und der Belgier David Goffin (ATP 10) bereits ein. Und mit dem Kanadier Denis Shapovalov (ATP 45) präsentieren die Basler Organisatoren einen spektakulären Youngster.

Die Swiss Indoors werden die neue, komplett modernisierte St. Jakobshalle einweihen - genau gleich wie vor 43 Jahren. 1975 kam dem damaligen Aushängeschild Ilie Nastase die Ehre zu, als erster in der damals nigelnagelneuen Halle spielen zu dürfen. Wer wird die "Joggelihalle" diesmal einweihen? Roger Federer wird es nicht sein. Der Lokalmatador bestreitet sein erstes Einzel wie bei seinen letzten Teilnahmen erst am Dienstag. Das Programm des "Super Monday" mit Showact, Musik und Tennis wird später bekanntgegeben.

Marin Cilic und Juan Martin Del Potro, zwei ehemalige Champions in Basel, werden Federer das Leben am Heimturnier schwer machen. Und auch David Goffin führte 2017 im Spätherbst Federer "indoors" (an den ATP World Tour Finals) schon eine überraschende Niederlage zu. (sda)