Laaksonen in Houston in der 2. Runde out

ATP HOUSTON ⋅ Henri Laaksonen (ATP 143) scheitert beim Sandplatzturnier in Houston in der zweiten Runde am topgesetzten Amerikaner John Isner.

Der 26-jährige Schaffhauser verlor gegen die Weltnummer 9 in 66 Minuten mit 4:6 und 2:6. Isner, der unlängst in Miami seinen bislang wichtigsten Titel gewann, schaffte den Gewinn des ersten Satzes mit dem Break zum 6:4. Im zweiten Satz realisierte er den ersten Service-Durchbruch zum 2:0 und machte den Sieg mit dem zweiten Break zum 6:2 perfekt. Der unterlegene Schweizer Daviscup-Spieler Laaksonen stand in Houston erstmals in diesem Jahr überhaupt im Hauptfeld auf der ATP-Tour. Dabei besiegte er in der Startrunde den neun Plätze schlechter klassierten Deutsch-Jamaikaner Dustin Brown. (sda)