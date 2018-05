Erfolgserlebnis für Novak Djokovic

ATP MADRID ⋅ Die Form der langjährigen Weltnummer 1 Novak Djokovic zeigt wieder aufwärts. In der 1. Runde des Masters-1000-Turniers in Madrid gewinnt der Serbe 7:5, 6:4 gegen den Japaner Kei Nishikori.

Der 30-jährige Novak Djokovic zeigte sich gegen Kei Nishikori vor allem nervenstark und nahm seinem Gegner den Aufschlag in beiden Sätzen im letzten Game ab. Er kehrte in diesem Jahr nach einer Operation am rechten Ellbogen und einer halbjährigen Pause zurück, gewann aber in seinem sechsten Turnier erst sein sechstes Spiel und kam nie weiter als bis in die Achtelfinals.

Djokovic muss in Madrid und nächste Woche in Rom in der Weltrangliste 960 von total 2220 Punkten ersetzen. Bei frühen Niederlagen droht ihm der Fall aus den Top 30 und allenfalls auch aus der Setzliste am French Open.

Kei Nishikori befindet sich nach Verletzungsproblemen an sich ebenfalls wieder im Aufwind. Ausserdem hat der Asiate in der spanischen Hauptstadt in den letzten fünf Jahren immer die Viertelfinals erreicht. (sda)