Djokovic erneut früh gescheitert

ATP MADRID ⋅ Novak Djokovic (ATP 12) muss am Masters-1000-Turnier in Madrid einen nächsten Dämpfer wegstecken. Der 30-jährige Serbe unterliegt in der 2. Runde dem Briten Kyle Edmund (ATP 22) 3:6, 6:2, 3:6.

