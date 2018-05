Bacsinszky in Rabat nicht angetreten

WTA RABAT ⋅ Das WTA-Turnier in Rabat findet ohne Timea Bacsinszky statt. Sie erleidet beim Aufwärmen vor ihrem ersten Turnierspiel eine Wadenverletzung.

Die 28-jährige Waadtländerin trat deshalb nicht zu ihrer Erstrunden-Partie gegen die Amerikanerin Christina McHale an.

Zuletzt hatte Bacsinszky wegen anhaltender Handgelenkprobleme auf das Ladies Open in Lugano verzichten müssen. Bislang bestritt Bacsinszky auf der WTA-Tour in diesem Jahr erst drei Turniere - und unterlag jeweils in der 1. Runde. (sda)