Auch Thiem gegen Nadal chancenlos

ATP MONTE CARLO ⋅ Rafael Nadal spielt auf seiner bevorzugten Unterlage Sand schon wieder auf hohem Niveau. Im Viertelfinal des Masters-1000-Turniers in Monte Carlo fertigt er den Österreicher Dominic Thiem 6:0, 6:2 ab.

Die zehn Wochen Pause, die er wegen einer Oberschenkel-Verletzung hatte einlegen müssen und die für ihn vor zwei Wochen mit dem Auftritt im Davis Cup gegen Deutschland geendet hatte, scheinen Nadal nichts anhaben zu können. Nachdem er in seinen ersten zwei Partien in dieser Woche gegen den Slowenen Aljaz Bedene und den Russen Karen Chatschanow vier beziehungsweise fünf Games abgegeben hatte, machte der Weltranglisten-Erste auch mit Thiem kurzen Prozess. Nach 68 Minuten war die einseitige Partie zu Ende.

Thiem, der wegen Problemen mit dem rechten Knöchel seinerseits fünf Wochen aussetzen musste, hatte vor der Partie mit Nadal von der "ultimativen Herausforderung auf Sand" gesprochen. Einen Tag nach seinem Dreisatzsieg gegen Novak Djokovic war der Weltranglisten-Siebente dafür noch nicht bereit. In der achten Begegnung mit Nadal musste er sich zum sechsten Mal geschlagen geben.

Als Nächster versucht Grigor Dimitrov Nadal zu stoppen. Der Bulgare setzte sich in seinem Viertelfinal gegen den Belgier David Goffin in zwei Sätzen durch. Nadal muss das Turnier im Fürstentum zum elften Mal gewinnen, will er seine Spitzenposition im Ranking erfolgreich verteidigen. Im andern Fall würde ihn Roger Federer am Montag wieder als Nummer 1 der Welt ablösen. (sda)