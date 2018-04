Ehrung für den St.Galler Goldjungen Pablo Brägger

SPORTLERGALA AN DER OFFA ⋅ An der 19. Gala der Interessengemeinschaft St.Galler Sportverbände ist der Turn-Europameister Pablo Brägger als Elite-Sportler des Jahres ausgezeichnet worden. Der Oberbürer setzte sich gegen Mountainbikerin Jolanda Neff und Kunstturnerin Giulia Steingruber durch. Die stimmungsvolle Gala fand im Rahmen der Offa statt.

Patricia Loher

Gold am Reck geholt

Ehrung für FCSG-Hefti

Nebst Brägger wurden vor illustren Gästen wie Swiss-Olympic-Präsident Jürg Stahl, Regierungsrat Stefan Kölliker oder FC-St.Gallen-Präsident Matthias Hüppi auch Fussballer Silvan Hefti, Leichtathlet Hugo Santacruz und der Fechtclub St.Gallen geehrt.Der Kanton St.Gallen ist sportlich top und breit gefächert. Als Moderator Jann Billeter in der Olma-Halle 2.1 die Medaillengewinner des vergangenen Jahres auf die Bühne bat, gehörte das Rampenlicht unter anderen Cheerleaderinnen, Kunstradfahrerinnen, Voltigierern und Freestyle-Skifahrern.Einer der besten St.Galler des Jahres 2017 war der Kunstturner Brägger. Der 25-Jährige hat sich im vergangenen April im rumänischen Cluj als erster Schweizer seit 60 Jahren EM-Gold am Reck gesichert. Die grosse Karriere des Oberbürers war vorgezeichnet: 2011 wurde er an der Sportlergala des Kantons St.Gallen als Nachwuchsathlet des Jahres geehrt. Der Kunstturner ist Nachfolger von Steingruber, die vergangenes Jahr in der Hauptkategorie geehrt wurde.Hugo Santacruz, der Leichtathlet aus Rapperswil-Jona, wurde als Amateursportler des Jahres ausgezeichnet. Der 29-jährige in Paraguay geborene Santacruz hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Einst war er Mehrkämpfer, ehe er auf die Mittelstrecke wechselte. Trotz eines 80-Prozent-Pensums als Elektroinstallateur hat der Leichtathlet Grosses erreicht: Der 800-m-Läufer vertrat die Schweiz an der Hallen-EM in Belgrad. Auch an der EM 2014 in Zürich und 2016 in Amsterdam gehörte der vierfache Schweizer Meister über 800 m dem Aufgebot an.St.Galler Nachwuchssportler des Jahres ist Silvan Hefti, Verteidiger des FC St.Gallen. Der 20-Jährige aus Goldach gilt als eines der grössten Talente im Schweizer Fussball. Beim Super-League-Dritten gehört Hefti zum zuverlässigen Stammpersonal. "Meine Aufgabe ist es, unser Tor vor Gegentreffern zu bewahren. Ich will aber noch mutiger werden – auch offensiv", sagte Hefti.Für Jürg Stahl, SVP-Nationalrat und Swiss-Olympic-Präsident, war das ein Steilpass. Er warb an der Gala für die Olympiakandidatur Sion 2026: "Das, was sich Silvan Hefti für sich wünscht, wünsche ich mir auch für unser Land: mehr Mut."Aus den Händen von Stahl durften Präsident Till Ferst und Cheftrainer Edwin Lachica die Auszeichnung für den Fechtclub St.Gallen als Verein des Jahres entgegen nehmen. Der Fechtclub St.Gallen zählt 100 Mitglieder und engagiert sich stark für die Nachwuchsarbeit. In der vergangenen Saison gewannen die jungen Fechterinnen und Fechter 55 Medaillen an nationalen und internationalen Turnieren. Im vergangenen Herbst organisierte der Club erstmals den St.Galler Cup, an dem sich mehr als 300 Fechter aus verschiedenen Ländern beteiligten.