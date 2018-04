Rücktritt von Denise Feierabend

SKI ALPIN ⋅ Die Slalom-Spezialistin Denise Feierabend tritt nach ihrer erfolgreichsten Saison vom Skirennsport zurück.

Die 28-jährige Engelbergerin gewann im Februar an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang Gold im Teamevent.

"Dieser Entscheid ist mir sehr schwer gefallen", sagte Feierband. "Im Laufe dieser Saison merkte ich, dass es mir immer schwerer fiel, den nötigen Elan aufzubringen. Ausserdem machte mir der Abstand zu meiner Familie und meinen Freunden sehr zu schaffen. Für mich waren das Indizien, die mich dazu brachten, mir über meine Zukunft Gedanken zu machen und schlussendlich diesen Entscheid zu treffen."

In Südkorea stand Feierabend zum einzigen Mal an einem Grossanlass bei den Erwachsenen auf dem Podest. Vor einem Jahr belegte sie an den Weltmeisterschaften in St. Moritz in der Kombination den 4. Rang. Bei den Juniorinnen dagegen hatte sie 2009 in Garmisch-Partenkirchen im Slalom den WM-Titel gewonnen.

Im Weltcup schaffte sie zweimal den Sprung auf Platz 4: Im März 2016 in der Kombination auf der Lenzerheide und im November 2017 im Slalom in Killington. Die Slalom-Wertung der abgelaufenen Saison beendete sie im 10. Rang. Im Gesamtklassement wurde sie 23. (sda)