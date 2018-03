Bischofberger holt den Gesamtsieg

SKICROSS ⋅ Das Weltcup-Finale der Skicrosser in Megève wird wegen starker Schneefälle abgesagt. Damit steht der Olympia-Zweite Marc Bischofberger als Gesamtsieger fest.

Dass das Rennen nicht durchgeführt werden konnte, kam Bischofberger zupass. Der 27-jährige Appenzeller wäre in Frankreich ohnehin nicht angetreten, da er rund zwei Wochen zuvor bei einem Sturz im russischen Sunny Valley einen Anriss des Kreuzbandes im linken Knie erlitten hatte und das Risiko eines Starts zu gross gewesen wäre. Dem Franzosen Jean-Frédéric Chapuis hätte ein 3. Rang in Megève gereicht, um Bischofberger noch abzufangen und zum vierten Mal in Serie Gesamtsieger zu werden.

Bei den Frauen beendete Fanny Smith die Gesamtwertung im 2. Rang. Die Olympia-Dritte musste sich einzig der Schwedin Sandra Näslund geschlagen geben, welche die Saison klar dominiert hatte und ohnehin nicht mehr von der Spitze hätte verdrängt werden können. (sda)